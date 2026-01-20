Сергій Чернєв розкрив, коли може зʼявитися фінальна версія мирного плану

Нардеп розкрив, коли може зʼявитися фінальна версія мирного плану
Україна все більше наближається до миру. Фінальна версія мирного плану може бути готова до кінця лютого.
Про це заявив народний депутат України Єгор Чернєв з посиланням на одного з учасників переговорного процесу, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Фінальна версія мирного плану України
За словами Чернєва, нинішній стан переговорів дозволяє оцінити, що країна "на 70% близька до миру".
"Це означає, що ми близькі до всіх умов, які маємо в мирному плані зі США. І США сказали, що ці умови близькі до позиції росіян, тож ми можемо знайти якийсь компроміс. Головне питання це території", — сказав він.
Водночас, головним питанням залишається територіальне. Україна не готова поступатися своїми землями на Донбасі або "просто віддати їх Росії".
Обговорюються різні формати, які могли б бути прийнятними для обох сторін, включно з ідеєю спеціальних або вільних зон, але без порушення національних інтересів і без легалізації окупації.
Чернєв наголосив, що хоча певні часові рамки існують, фінальний результат залежатиме не лише від України, а й від позиції Росії.
"Ми очікуємо, що до кінця лютого ми побачимо результати чи фінальну версію мирного плану", — підкреслив депутат.
Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Зеленський і Трамп мають завершити угоду про фінансування України після війни на 800 млрд доларів.
Проте до цього Трамп заявив, що у Зеленського начебто немає карт для переговорів.
Читайте Новини.LIVE!