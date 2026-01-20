Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Нардеп розкрив, коли може зʼявитися фінальна версія мирного плану

Нардеп розкрив, коли може зʼявитися фінальна версія мирного плану

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 15:46
Сергій Чернєв розкрив, коли може зʼявитися фінальна версія мирного плану
Сергій Чернєв. Фото: кадр з відео

Україна все більше наближається до миру. Фінальна версія мирного плану може бути готова до кінця лютого.

Про це заявив народний депутат України Єгор Чернєв з посиланням на одного з учасників переговорного процесу, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Фінальна версія мирного плану України

За словами Чернєва, нинішній стан переговорів дозволяє оцінити, що країна "на 70% близька до миру".

"Це означає, що ми близькі до всіх умов, які маємо в мирному плані зі США. І США сказали, що ці умови близькі до позиції росіян, тож ми можемо знайти якийсь компроміс. Головне питання це території", — сказав він.

Водночас, головним питанням залишається територіальне. Україна не готова поступатися своїми землями на Донбасі або "просто віддати їх Росії".

Обговорюються різні формати, які могли б бути прийнятними для обох сторін, включно з ідеєю спеціальних або вільних зон, але без порушення національних інтересів і без легалізації окупації.

Чернєв наголосив, що хоча певні часові рамки існують, фінальний результат залежатиме не лише від України, а й від позиції Росії.

"Ми очікуємо, що до кінця лютого ми побачимо результати чи фінальну версію мирного плану", — підкреслив депутат.

Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Зеленський і Трамп мають завершити угоду про фінансування України після війни на 800 млрд доларів.

Проте до цього Трамп заявив, що у Зеленського начебто немає карт для переговорів.

Україна Давос війна в Україні мирний план мирні переговори саміт в Давосі 2026
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
