Сергей Нагорняк объяснил, почему надо отсрочить отопительный сезон и повысят ли тарифы на газ

Сергей Нагорняк. Фото: пресс-служба ВРУ

В Украине нужно отсрочить отопительный сезон, если это позволит погода. Причина — чтобы не сжигать дефицитный газ.

Об этом нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 24 октября.

Реклама

Читайте также:

Будут ли повышать тарифы на газ

"Нужно оттянуть старт отопления настолько, насколько это возможно, чтобы не сжигать дефицитный газ, если позволит погода. А если начать вовремя, потому что погода не будет этому способствовать, то впоследствии, когда погодные условия будут теплее и можно будет уменьшить потребление газа, то нужно это делать", — отметил он.

Нардеп добавил, что "Нафтогаз" уже завершил закачку газа.

"Потому что контракты по которым закупал "Нафтогаз", они не завершились, а деньги на эти контракты иссякли. Поэтому решение Норвегии, которая выделяет 150 млн долларов на закупку газа — это хороший сигнал", — говорит он.

Кроме того, Нагорняк отмечает, что повышать тарифы пока невозможно. Ведь закон запрещает изменение цен на газ, горячую воду и тепло до завершения военного положения и еще шесть месяцев после этого.

"После войны правительство будет вынуждено пересмотреть политику, ведь "Нафтогаз" продает газ населению в несколько раз дешевле себестоимости", — добавил он.

Напомним, в Украину вернулись графики отключения света. Сегодня будут выключать электроэнергию в 12 областях.

Экс-министр энергетики Украины Алексей Оржель оценил, возможен ли в Украине полный блэкаут.