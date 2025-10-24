Сергій Нагорняк пояснив, чому треба відтермінувати опалювальний сезон та чи підвищать тарифи на газ

Сергій Нагорняк. Фото: пресслужба ВРУ

В Україні потрібно відтермінувати опалювальний сезон, якщо це дозволить погода. Причина — щоб не спалювати дефіцитний газ.

Про це нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк заявив в ефірі Ранок.LIVE у п’ятницю, 24 жовтня.

"Потрібно відтягнути старт опалення настільки, наскільки це можливо, аби не спалювати дефіцитний газ, якщо дозволить погода. А якщо розпочати вчасно, через те, що погода не буде цьому сприяти, то згодом, коли погодні умови будуть тепліше і можна буде зменшити споживання газу, то потрібно це робити", — зазначив він.

Нардеп додав, що "Нафтогаз" вже завершив закачування газу.

"Тому що, контракти по яких закуповував "Нафтогаз", вони не завершились, а гроші на ці контракти вичерпались. Тому рішення Норвегії, яка виділяє 150 млн доларів на закупівлю газу — це хороший сигнал", — каже він.

Крім того, Нагорняк наголошує, що підвищувати тарифи наразі неможливо. Адже закон забороняє зміну цін на газ, гарячу воду та тепло до завершення воєнного стану і ще шість місяців після цього.

"Після війни уряд буде змушений переглянути політику, адже "Нафтогаз" продає газ населенню в кілька разів дешевше від собівартості", — додав він.

Нагадаємо, в Україну повернулися графіки відключення світла. Сьогодні вимикатимуть електроенергію в 12 областях.

Ексміністр енергетики України Олексій Оржель оцінив, чи можливий в Україні повний блекаут.