Графіки відключення 24 жовтня — в 12 областях немає світла

Енергетики ремонтують мережі. Фото:ДТЕК

Станом на 24 жовтня споживання електроенергії тримається на високому рівні. Наразі у 12 областях вимушено застосовуються графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла 24 жовтня

В Укренерго розповіли, що внаслідок чергових російських ударів по енергооб’єктах на ранок є знеструмлені споживачі у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Також складною залишається ситуація на Чернігівщині.

В усіх регіонах, де є пошкоджені мережі, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів.

"Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема — масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня – сьогодні з 07:00 до 23:00 у дванадцяти регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно. Також у цей же період на всій території України діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація зі споживанням електроенергії

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 24 жовтня, станом на 6:00, воно було таким, як в четвер. Необхідність в ощадливому енергоспоживанні залишається. Українців просять максимально обмежити користування потужними електроприладами до 23:00.

Нагадаємо, у ніч проти 24 жовтня Росія вдарила по критичному об'єкту на Кіровоградщині. Без світла залишилися 19 населених пунктів.

