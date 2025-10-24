Графики отключения 24 октября — в 12 областях нет света

Энергетики ремонтируют сети. Фото:ДТЭК

По состоянию на 24 октября потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сейчас в 12 областях вынужденно применяются графики почасовых отключений света.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

В Укрэнерго рассказали, что в результате очередных российских ударов по энергообъектам на утро обесточены потребители в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Также сложной остается ситуация на Черниговщине.

Во всех регионах, где есть поврежденные сети, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение для всех потребителей.

"Из-за последствий предыдущих российских обстрелов, в частности — массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему 22 октября — сегодня с 07:00 до 23:00 в двенадцати регионах применяются графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очередей одновременно. Также в этот же период на всей территории Украины действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", — говорится в сообщении.

Какова ситуация с потреблением электроэнергии

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 24 октября, по состоянию на 6:00, оно было таким, как в четверг. Необходимость в экономном энергопотреблении остается. Украинцев просят максимально ограничить пользование мощными электроприборами до 23:00.

Напомним, в ночь на 24 октября Россия ударила по критическому объекту на Кировоградщине. Без света остались 19 населенных пунктов.

Почасовые отключения электричества также действуют в Киеве. В ДТЭК опубликовали новые графики.