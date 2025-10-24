Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Графики отключений действуют в 12 областях — детали от Укрэнерго

Графики отключений действуют в 12 областях — детали от Укрэнерго

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 11:32
обновлено: 11:35
Графики отключения 24 октября — в 12 областях нет света
Энергетики ремонтируют сети. Фото:ДТЭК

По состоянию на 24 октября потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сейчас в 12 областях вынужденно применяются графики почасовых отключений света.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Отключение света 24 октября

В Укрэнерго рассказали, что в результате очередных российских ударов по энергообъектам на утро обесточены потребители в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Также сложной остается ситуация на Черниговщине.

Во всех регионах, где есть поврежденные сети, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение для всех потребителей.

"Из-за последствий предыдущих российских обстрелов, в частности — массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему 22 октября — сегодня с 07:00 до 23:00 в двенадцати регионах применяются графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очередей одновременно. Также в этот же период на всей территории Украины действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", — говорится в сообщении.

Какова ситуация с потреблением электроэнергии

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 24 октября, по состоянию на 6:00, оно было таким, как в четверг. Необходимость в экономном энергопотреблении остается. Украинцев просят максимально ограничить пользование мощными электроприборами до 23:00.

Напомним, в ночь на 24 октября Россия ударила по критическому объекту на Кировоградщине. Без света остались 19 населенных пунктов.

Почасовые отключения электричества также действуют в Киеве. В ДТЭК опубликовали новые графики.

электроэнергия обстрелы Укрэнерго энергосистема графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации