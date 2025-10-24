Российский обстрел на Кировоградщине 24 октября — без света 19 населенных пунктов

Пожарный тушит огонь. Фото: Кировоградская ОГА

В ночь на пятницу, 24 октября, российская армия атаковала объекты критической инфраструктуры на Кировоградщине. На этот раз удары пришлись по территории Новоукраинского района.

Об этом сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Россия атаковала Кировоградскую область 24 октября

По предварительной информации, обошлось без жертв. В результате обстрелов без электроснабжения остались 19 населенных пунктов. Энергетики и аварийные службы уже работают на местах, чтобы как можно быстрее восстановить подачу света.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Кировоградской области

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Кировоградщины

Райкович отметил, что ликвидация последствий продолжается, специалисты делают все возможное для стабилизации ситуации.

Напомним, недавно в Кировоградской области под атакой РФ был один из критических объектов инфраструктуры.

Такой в пятницу, 25 октября, Укрзализныця предупредила об изменениях в движении поездов из-за обстрела Кировоградщины.