Головна Новини дня Росія вдарила по критичному об'єкту на Кіровоградщині

Росія вдарила по критичному об'єкту на Кіровоградщині

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 08:48
Оновлено: 08:48
Російський обстріл на Кіровоградщині 24 жовтня — без світла 19 населених пунктів
Пожежник гасить вогонь. Фото: Кіровоградська ОВА

У ніч проти п’ятниці, 24 жовтня, російська армія атакувала об’єкти критичної інфраструктури на Кіровоградщині. Цього разу удари прийшлися по території Новоукраїнського району.

Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Читайте також:

Росія атакувала Кіровоградську область 24 жовтня

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Унаслідок обстрілу без електропостачання залишилися 19 населених пунктів. Енергетики та аварійні служби вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше відновити подачу світла.

Кіровоградська область обстріл
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Кіровоградщини
Обстріл Кіровоградщини
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Кіровоградщини

Райкович зазначив, що ліквідація наслідків триває, фахівці роблять усе можливе для стабілізації ситуації.

Нагадаємо, нещодавно в Кіровоградській області під атакою РФ був один із критичних об'єктів інфраструктури

Такою у п'ятницю, 25 жовтня, Укрзалізниця попередила про зміни в русі поїздів через обстріл Кіровоградщини. 

електроенергія обстріли Кіровоградська область війна відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
