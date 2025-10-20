Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні - дані Верховної Ради

Андрій Герус. Фото: Facebook Андрія Геруса

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус пояснив, що рішення про початок опалювального сезону поки нема. Воно ухвалюється місцевою владою кожного міста чи громади.

Про це він повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

"Немає такого, що опалювальний сезон розпочинається одночасно для Сум, Києва та Одеси. У цих містах може бути різна температура, тому хтось може стартувати раніше. Остаточне рішення приймає міський голова", — зазначив Герус.

Він додав, що формальним критерієм для початку опалювального сезону є середньодобова температура нижче +8 градусів протягом трьох днів.

Однак конкретний старт опалення визначається місцевою владою після підготовки всіх необхідних ресурсів — укладення договорів на закупівлю та розподіл газу, підготовки теплових мереж та забезпечення виробництва тепла.

"У кожному місті опалювальний сезон може розпочатися у різні дні. Це логічно і правильно, що Київ та Одеса можуть стартувати в різні дати", — підкреслив Герус.

Нагадаємо, заступниця голови наглядової ради Нафтогазу Наталія Бойко розповіла, що наразі обʼєкти газової інфраструктури перебувають під постійними атаками, тому Україна входить в опалювальний сезон у складному становищі.

Крім того, Бойко закликала українців економити газ та електроенергію. За її словами, споживання наразі значно вище, ніж в аналогічний період 2024 року.