Главная Новости дня В ВР ответили, когда начнется отопительный сезон в Украине

В ВР ответили, когда начнется отопительный сезон в Украине

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 18:58
обновлено: 19:20
Когда начнется отопительный сезон в Украине - данные Верховной Рады
Андрей Герус. Фото: Facebook Андрея Геруса

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус пояснил, что решения о начале отопительного сезона пока нет. Оно принимается местными властями каждого города или громады.

Об этом он сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Когда начнется отопительный сезон в Украине

"Нет такого, что отопительный сезон начинается одновременно для Сум, Киева и Одессы. В этих городах может быть разная температура, поэтому кто-то может стартовать раньше. Окончательное решение принимает городской голова", — отметил Герус.

Он добавил, что формальным критерием для начала отопительного сезона является среднесуточная температура ниже +8 градусов в течение трех дней.

Однако конкретный старт отопления определяется местными властями после подготовки всех необходимых ресурсов — заключения договоров на закупку и распределение газа, подготовки тепловых сетей и обеспечения производства тепла.

"В каждом городе отопительный сезон может начаться в разные дни. Это логично и правильно, что Киев и Одесса могут стартовать в разные даты", — подчеркнул Герус.

Напомним, заместитель председателя наблюдательного совета Нафтогаза Наталья Бойко рассказала, что сейчас объекты газовой инфраструктуры находятся под постоянными атаками, поэтому Украина входит в отопительный сезон в сложном положении.

Кроме того, Бойко призвала украинцев экономить газ и электроэнергию. По ее словам, потребление сейчас значительно выше, чем в аналогичный период 2024 года.

