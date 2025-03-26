Нардеп Железняк прокомментировал вариант передачи ЗАЭС под контроль США

Нардеп Ярослав Железняк. Фото: Ярослав Железняк/Facebook

Народный депутат Украины Ярослав Железняк прокомментировал возможность допуска американских партнеров к управлению Запорожской атомной электростанцией. Этот комментарий прозвучал на фоне заявлений США о готовности взять ЗАЭС под свой контроль.

Соответствующее заявление нардеп сделал в комментарии для Новини.LIVE.

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"С удовольствием готовы допустить американцев к управлению ЗАЭС, но их надо научить", — сказал нардеп, комментируя информацию о возможных планах США получить контроль над украинскими АЭС.

Также он отметил, что сейчас есть вакансия в наблюдательном совете "Энергоатома". Железняк сказал, что можно сразу Дональду Трампу или кого он там назначит — ее отдать.

Однако парламентарий поставил под сомнение экономическую выгоду от "Энергоатома". Ведь за весь 2024 год структура принесла лишь 1,3 миллиарда гривен, поэтому США потратят на юристов, перелеты и гостиницы значительно больше, чем смогут заработать.

"У нас есть свободная вакансия в наблюдательном совете "Энергоатома". Кстати, для иностранцев. Можем сразу Дональду Трампу или кого он там назначит - ее отдать. Но что-то мне подсказывает, что они в своем воображаемом мире контроля за АЭС немного по-другому на это смотрели. Плюс это не прибыльный бизнес", — объяснил нардеп.

А также отметил, что за 2024 год "Энергоатом" принес прибыли — 1,3 миллиарда гривен, что является незначительной суммой.

"Мне кажется, что наши партнеры, на юристов, перелеты, и гостиницы потратят больше, даже, чем эта сумма от всей структуры "Энергоатома". Поэтому здесь вопрос политический. Для нас, если говорится о ЗАЭС, точно это является положительным шагом. С удовольствием готовы допустить к пультам американских партнеров. Однако немного их надо научить, ведь это не Советская атомная электростанция. Если хотят всем Энергоатомом управлять... пусть управляют. Однако, с экономической, бизнесовой точки зрения им это будет не очень интересно. И откровенно говоря, не понятно пока, как это юридически сделать", — резюмировал Ярослав Железняк.

Напомним, что ранее министр энергетики Крис Райт заявил, что США готовы взять "под управление" Запорожскую атомную электростанцию.

В свою очередь, бывший народный депутат Украины пяти созывов Юрий Костенко сказал, что юридически это нельзя сделать, пока действует украинское законодательство.