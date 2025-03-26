Нардеп Железняк прокоментував варіант передачі ЗАЕС під контроль США

Нардеп Ярослав Железняк. Фото: Ярослав Железняк/Facebook

Народний депутат України Ярослав Железняк прокоментував можливість допуску американських партнерів до управління Запорізькою атомною електростанцією. Цей коментар прозвучав на тлі заяв США про готовність взяти ЗАЕС під свій контроль.

Відповідну заяву нардеп зробив у коментарі для Новини.LIVE.

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"Із задоволенням готові допустити американців до управління ЗАЕС, але їх треба навчити", — сказав нардеп, коментуючи інформацію про можливі плани США отримати контроль над українськими АЕС.

Також він зазначив, що наразі є вакансія в наглядовій раді "Енергоатому". Железняк сказав, що можна одразу Дональду Трампу чи кого він там призначить — її віддати.

Однак парламентар поставив під сумнів економічну вигоду від "Енергоатому". Адже за весь 2024 рік структура принесла лише 1,3 мільярда гривень, тож США витратять на юристів, перельоти та готелі значно більше, ніж зможуть заробити.

"У нас є вільна вакансія в наглядовій раді "Енергоатому". До речі, для іноземців. Можемо відразу Дональду Трампу чи кого він там призначить — її віддати. Але щось мені підказує, що вони у своєму уявному світі контролю за АЕС трохи по-іншому на це дивилися. Плюс це не прибутковий бізнес", — пояснив нардеп.

А також зауважив, що за 2024 рік "Енергоатом" приніс прибутку — 1,3 мільярда гривень, що є незначною сумою.

"Мені здається, що наші партнери, на юристів, перельоти, і готелі витратять більше, навіть, ніж ця сума від всієї структури "Енергоатому". Тому тут питання політичне. Для нас, якщо мовиться про ЗАЕС, точно це є позитивним кроком. Із задоволенням готові допустити до пультів американських партнерів. Проте трохи їх треба навчити, адже це не Радянська атомна електростанція. Якщо хочуть всім Енергоатомом керувати... хай керують. Однак, з економічної, бізнесової точки зору їм це буде не дуже цікаво. І відверто кажучи, не зрозуміло поки, як це юридично зробити", — резюмував Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що раніше міністр енергетики Кріс Райт заявив, що США готові взяти "під управління" Запорізьку атомну електростанцію.

Своєю чергою, колишній народний депутат України пʼяти скликань Юрій Костенко сказав, що юридично це не можна зробити, поки чинне українське законодавство.