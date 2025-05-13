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Нардеп назвал, когда заработает инвестиционный фонд из США

13 мая 2025 19:42
Аркадий Пастула - Редактор
Инвестиционный фонд из США — нардеп Кицак ответил, когда заработает
Министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко подписывают соглашение. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko
Аркадий Пастула - Редактор

Народный депутат Богдан Кицак рассказал, когда на полную заработает инвестиционный фонд с Соединенными Штатами Америки в рамках соглашения о недрах. По его словам, это произойдет примерно через четыре месяца.

Об этом Богдан Кицак рассказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 13 мая.

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Кицак отметил, что не стоит ожидать первого взноса денег в следующем месяце.

"Когда существование будет юридически оформлено — мы будем понимать, что уже есть отдельная институция, которая называется Общим инвестиционным фондом. Когда будет расчетный счет, когда государство может направлять со своего специального счета ресурсы для наполнения этого фонда", — говорит нардеп.

Кицак отметил, что речь идет даже о привлечении таких гигантов, как BlackRock. Инвестиции в украинские недра будут иметь высокий уровень риска, но и значительный потенциал.

Напомним, 12 мая украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США, которое ранее одобрила Верховная Рада.

Ранее нардеп Ирина Никорак заявила, что к соглашению между Украиной и США относительно полезных ископаемых добавляются два "секретных" приложения.

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