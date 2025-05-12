Україна й США активізують стратегічне партнерство через надра та оборону

Народна депутатка Галина Янченко. Фото: facebook.com/halyna.yanchenko

Угода між Україною та США щодо співпраці у сфері надр може стати ключовим кроком до довгострокового зміцнення позицій Сполучених Штатів в Україні — як інвестора, так і військового партнера. Повернення США до активної підтримки нашої держави, зокрема у військовій сфері, є значним дипломатичним досягненням.

Про це заявила народна депутатка Галина Янченко в ефірі програми Вечір.LIVE.

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За її словами, нова домовленість відкриває перед Україною як фінансові, так і оборонні перспективи, що є особливо важливим у період змін зовнішньополітичного курсу Вашингтона.

"Той факт, що нам вдалося домовитися і змінити статус Штатів назад, і очікувати на те, що вони продовжать військову допомогу, це, на мою думку, дуже велика дипломатична перемога", — наголосила вона.

Угода не лише активізує стратегічні інвестиції, а й посилює обороноздатність України в умовах війни, підсумувала депутатка.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада України підтримала ратифікацію угоди про співпрацю з США у сфері розробки та видобутку рідкісноземельних копалин.

Угода між Києвом та Вашингтоном буде діяти в межах міжнародно визнаних кордонів України.

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