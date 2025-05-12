Украина и США активизируют стратегическое партнерство через недра и оборону

Народный депутат Галина Янченко. Фото: facebook.com/halyna.yanchenko

Соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере недр может стать ключевым шагом к долгосрочному укреплению позиций Соединенных Штатов в Украине — как инвестора, так и военного партнера. Возвращение США к активной поддержке нашего государства, в частности в военной сфере, является значительным дипломатическим достижением.

Об этом заявила народный депутат Галина Янченко в эфире программы Вечір.LIVE.

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По ее словам, новая договоренность открывает перед Украиной как финансовые, так и оборонные перспективы, что особенно важно в период изменений внешнеполитического курса Вашингтона.

"Тот факт, что нам удалось договориться и изменить статус Штатов назад, и ожидать того, что они продолжат военную помощь, это, по моему мнению, очень большая дипломатическая победа", — подчеркнула она.

Соглашение не только активизирует стратегические инвестиции, но и усиливает обороноспособность Украины в условиях войны, подытожила депутат.

Напомним, 8 мая Верховная Рада Украины поддержала ратификацию соглашения о сотрудничестве с США в сфере разработки и добычи редкоземельных ископаемых.

Соглашение между Киевом и Вашингтоном будет действовать в пределах международно признанных границ Украины.

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