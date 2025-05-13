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Нардеп назвав, коли запрацює інвестиційний фонд із США

13 травня 2025 19:42
Аркадій Пастула - Редактор
Інвестиційний фонд із США — нардеп Кицак відповів, коли запрацює
Міністр фінансів США Скотт Бессент і міністерка економіки України Юлія Свириденко підписують угоду. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko
Аркадій Пастула - Редактор

Народний депутат Богдан Кицак розповів, коли на повну запрацює інвестиційний фонд зі Сполученими Штатами Америки в рамках угоди про надра. За його словами, це станеться приблизно через чотири місяці.

Про це Богдан Кицак розповів в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 13 травня.

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Кицак зазначив, що не варто очікувати першого внеску грошей наступного місяця.

"Коли існування буде юридично оформлено — ми будемо розуміти, що вже є окрема інституція, яка називається Спільним інвестиційним фондом. Коли буде розрахунковий рахунок, коли держава може спрямовувати зі свого спеціального рахунку ресурси для наповнення цього фонду", — каже нардеп.

Кицак зазначив, що йдеться навіть про залучення таких гігантів, як BlackRock. Інвестиції в українські надра матимуть високий рівень ризику, але й значний потенціал.

Нагадаємо, 12 травня український лідер Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з США, яку раніше схвалила Верховна Рада.

Раніше нардепка Ірина Никорак заявила, що до угоди між Україною та США щодо корисних копалин додаються два "секретні" додатки.

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