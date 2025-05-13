Інвестиційний фонд із США — нардеп Кицак відповів, коли запрацює

Нардеп назвав, коли запрацює інвестиційний фонд із США
Народний депутат Богдан Кицак розповів, коли на повну запрацює інвестиційний фонд зі Сполученими Штатами Америки в рамках угоди про надра. За його словами, це станеться приблизно через чотири місяці.
Про це Богдан Кицак розповів в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 13 травня.
Робота інвестиційного фонду
Кицак зазначив, що не варто очікувати першого внеску грошей наступного місяця.
"Коли існування буде юридично оформлено — ми будемо розуміти, що вже є окрема інституція, яка називається Спільним інвестиційним фондом. Коли буде розрахунковий рахунок, коли держава може спрямовувати зі свого спеціального рахунку ресурси для наповнення цього фонду", — каже нардеп.
Кицак зазначив, що йдеться навіть про залучення таких гігантів, як BlackRock. Інвестиції в українські надра матимуть високий рівень ризику, але й значний потенціал.
Нагадаємо, 12 травня український лідер Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з США, яку раніше схвалила Верховна Рада.
Раніше нардепка Ірина Никорак заявила, що до угоди між Україною та США щодо корисних копалин додаються два "секретні" додатки.
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