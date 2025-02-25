Кицак заявил, что Украине выгоднее заключать соглашения с ЕС, чем с США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Народный депутат Богдан Кицак рассказал, что Украине выгоднее заключать соглашения именно с европейскими странами. По его словам, Европа — наше единое пространство.

Об этом Богдан Кицак сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 25 февраля.

Читайте также:

Соглашения с европейскими странами

Кицак отметил, что новая администрация США навязывает Украине подписание документов, которые в первую очередь были не выгодны.

"Однако приход Трампа он немного внес определенную активизацию, в частности, в Европейский Союз, когда они начали более четко высказываться в отношении Украины и занимать более прагматичную позицию. Не исключением является анонсирование документа об ископаемых", — подчеркнул нардеп.

По его словам, Украине более выгодно заключать соглашение с европейскими странами, которые будут предлагать защиту и дополнительные гарантии безопасности.

"А защитить это можно исключительно усилением Вооруженных сил, или, например, миротворческих войск, или непосредственно Украины", — добавил Кицак.

Напомним, ЕС предложил Украине альтернативное соглашение по добыче стратегически важных материалов.

Также вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что переговоры между Украиной и США по соглашению о минералах находятся на финальном этапе.