Кицак заявив, що Україні вигідніше укладати угоди з ЄС, ніж зі США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Народний депутат Богдан Кицак розповів, що Україні вигідніше укладати угоди саме з європейськими країнами. За його словами, Європа — наш єдиний простір.

Про це Богдан Кицак сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 25 лютого.

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Угоди з європейськими країнами

Кицак зазначив, що нова адміністрація США навʼязує Україні підписання документів, які першочергово були невигідні.

"Однак прихід Трампа вніс певну активізацію, зокрема в Європейський Союз, коли вони почали більш чітко висловлюватися відносно України та займати більш прагматичну позицію. Не виключенням є анонсування документа про копалини", — наголосив нардеп.

За його словами, Україні вигідніше укладати угоду з європейськими країнами, які пропонуватимуть захист та додаткові гарантії безпеки.

"А захистити це можна виключно посиленням Збройних сил, або, наприклад, миротворчих військ, або безпосередньо України", — додав Кицак.

Нагадаємо, ЄС запропонував Україні альтернативну угоду щодо видобутку стратегічно важливих матеріалів.

Також віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що переговори між Україною та США щодо угоди про мінерали перебувають на фінальному етапі.