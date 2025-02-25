Кицак заявив, що Україні вигідніше укладати угоди з ЄС, ніж зі США

Нардеп Кицак назвав, з ким Україні вигідніше укладати угоди
Народний депутат Богдан Кицак розповів, що Україні вигідніше укладати угоди саме з європейськими країнами. За його словами, Європа — наш єдиний простір.
Про це Богдан Кицак сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 25 лютого.
Угоди з європейськими країнами
Кицак зазначив, що нова адміністрація США навʼязує Україні підписання документів, які першочергово були невигідні.
"Однак прихід Трампа вніс певну активізацію, зокрема в Європейський Союз, коли вони почали більш чітко висловлюватися відносно України та займати більш прагматичну позицію. Не виключенням є анонсування документа про копалини", — наголосив нардеп.
За його словами, Україні вигідніше укладати угоду з європейськими країнами, які пропонуватимуть захист та додаткові гарантії безпеки.
"А захистити це можна виключно посиленням Збройних сил, або, наприклад, миротворчих військ, або безпосередньо України", — додав Кицак.
Нагадаємо, ЄС запропонував Україні альтернативну угоду щодо видобутку стратегічно важливих матеріалів.
Також віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що переговори між Україною та США щодо угоди про мінерали перебувають на фінальному етапі.
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