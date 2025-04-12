Соглашение с США о недрах - напряженность на фоне переговоров растет

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Представители США и Украины продолжают вести переговоры по подписанию соглашения о недрах. Главной темой является предложение американской стороны о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам.

Об этом сообщает Reuters.

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Причиной роста напряжения стала обновленная версия проекта, представленного администрацией Дональда Трампа. Она оказалась значительно жестче предыдущей, что вызвало беспокойство со стороны украинских переговорщиков.

В частности, предложение предусматривает предоставление США привилегированного доступа к украинским месторождениям полезных ископаемых. Все доходы от разработки природных ресурсов, как государственными, так и частными компаниями, Киев должен был бы направлять в совместный инвестиционный фонд.

В то же время, как стало известно, в проекте отсутствуют гарантии безопасности для Украины — вопрос, который для президента Владимира Зеленского является принципиально важным на фоне продолжения боевых действий и оккупации части украинской территории российскими войсками.

Одним из самых спорных пунктов документа стало положение, которое требует передачи под контроль американской Международной корпорации по финансированию развития стратегического газопровода, проходящего через Украину из России в Европу.

Украинская сторона, пытаясь защитить свои интересы, уже привлекла к переговорному процессу международную юридическую компанию Hogan Lovells. Сам президент Зеленский заявил, что любая сделка по полезным ископаемым должна быть взаимовыгодной и способствовать модернизации Украины.

Ожидается, что тема сотрудничества продолжит обсуждаться уже через две недели — во время визита украинской делегации в Вашингтон на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка. В столицу США прибудут премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и другие высокопоставленные чиновники. 25 апреля запланирована отдельная встреча министров, посвященная именно украинскому вопросу.

Администрация Трампа рассматривает соглашение как часть более широкой стратегии - оно должно служить не только рычагом влияния в регионе, но и способом вернуть миллиарды долларов военной помощи, предоставленной Киеву. Однако удастся ли сторонам достичь компромисса — пока остается открытым вопросом.

Ранее сообщалось, что по заявлению министра юстиции Юлии Стефанишиной, соглашение с США по ископаемым не предусматривает передачи прав на пользование недрами. О каких-либо правах собственности речь не идет.

Также сообщалось, что работа над соглашением о редкоземельных ресурсах с США продолжается ежедневно. Сейчас украинская сторона нарабатывает еще значительный блок вопросов.