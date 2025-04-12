Угода із США про надра - напруженість на тлі переговорів зростає

Напруження через переговори України і США про надра зростає — ЗМІ
Представники США та України продовжують вести переговори щодо підписання угоди про надра. Головною темою є пропозиція американської сторони щодо надання США доступу до українських мінеральних ресурсів.
Про це повідомляє Reuters.
Що відомо про переговори США та України про надра
Причиною зростання напруги стала оновлена версія проєкту, поданого адміністрацією Дональда Трампа. Вона виявилася значно жорсткішою за попередню, що викликало занепокоєння з боку українських перемовників.
Зокрема, пропозиція передбачає надання США привілейованого доступу до українських родовищ корисних копалин. Усі доходи від розробки природних ресурсів, як державними, так і приватними компаніями, Київ мав би спрямовувати у спільний інвестиційний фонд.
Водночас, як стало відомо, у проєкті відсутні гарантії безпеки для України — питання, яке для президента Володимира Зеленського є принципово важливим на тлі продовження бойових дій і окупації частини української території російськими військами.
Одним із найбільш суперечливих пунктів документа стало положення, яке вимагає передачі під контроль американської Міжнародної корпорації з фінансування розвитку стратегічного газопроводу, що проходить через Україну з Росії до Європи.
Українська сторона, намагаючись захистити свої інтереси, вже залучила до переговорного процесу міжнародну юридичну компанію Hogan Lovells. Сам президент Зеленський заявив, що будь-яка угода щодо корисних копалин має бути взаємовигідною і сприяти модернізації України.
Очікується, що тема співпраці продовжить обговорюватися вже за два тижні — під час візиту української делегації до Вашингтона на зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку. До столиці США прибудуть прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та інші високопосадовці. 25 квітня запланована окрема зустріч міністрів, присвячена саме українському питанню.
Адміністрація Трампа розглядає угоду як частину ширшої стратегії — вона має слугувати не лише важелем впливу в регіоні, а й способом повернути мільярди доларів військової допомоги, наданої Києву. Проте чи вдасться сторонам досягти компромісу — поки залишається відкритим питанням.
Раніше повідомлялось, що, за заявою міністерки Юстиції Юлії Стефанішиної, угода із США щодо копалин не передбачає передання прав на користування надрами. Про будь-які права власності не йдеться.
Також повідомлялось, що робота над угодою про рідкісноземельні ресурси зі США триває щоденно. Наразі українська сторона напрацьовує ще значний блок питань.
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