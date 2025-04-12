Угода із США про надра - напруженість на тлі переговорів зростає

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Представники США та України продовжують вести переговори щодо підписання угоди про надра. Головною темою є пропозиція американської сторони щодо надання США доступу до українських мінеральних ресурсів.

Про це повідомляє Reuters.

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Причиною зростання напруги стала оновлена версія проєкту, поданого адміністрацією Дональда Трампа. Вона виявилася значно жорсткішою за попередню, що викликало занепокоєння з боку українських перемовників.

Зокрема, пропозиція передбачає надання США привілейованого доступу до українських родовищ корисних копалин. Усі доходи від розробки природних ресурсів, як державними, так і приватними компаніями, Київ мав би спрямовувати у спільний інвестиційний фонд.

Водночас, як стало відомо, у проєкті відсутні гарантії безпеки для України — питання, яке для президента Володимира Зеленського є принципово важливим на тлі продовження бойових дій і окупації частини української території російськими військами.

Одним із найбільш суперечливих пунктів документа стало положення, яке вимагає передачі під контроль американської Міжнародної корпорації з фінансування розвитку стратегічного газопроводу, що проходить через Україну з Росії до Європи.

Українська сторона, намагаючись захистити свої інтереси, вже залучила до переговорного процесу міжнародну юридичну компанію Hogan Lovells. Сам президент Зеленський заявив, що будь-яка угода щодо корисних копалин має бути взаємовигідною і сприяти модернізації України.

Очікується, що тема співпраці продовжить обговорюватися вже за два тижні — під час візиту української делегації до Вашингтона на зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку. До столиці США прибудуть прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та інші високопосадовці. 25 квітня запланована окрема зустріч міністрів, присвячена саме українському питанню.

Адміністрація Трампа розглядає угоду як частину ширшої стратегії — вона має слугувати не лише важелем впливу в регіоні, а й способом повернути мільярди доларів військової допомоги, наданої Києву. Проте чи вдасться сторонам досягти компромісу — поки залишається відкритим питанням.

Раніше повідомлялось, що, за заявою міністерки Юстиції Юлії Стефанішиної, угода із США щодо копалин не передбачає передання прав на користування надрами. Про будь-які права власності не йдеться.

Також повідомлялось, що робота над угодою про рідкісноземельні ресурси зі США триває щоденно. Наразі українська сторона напрацьовує ще значний блок питань.