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Нападение на украинцев: в Польше будут судить двух женщин

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 17:23
В Польше предъявили обвинения двум женщинам за нападение на украинцев
Одна из женщин, напавших на украинцев в Польше. Фото: кадр из видео

В Польше предъявили обвинения двум женщинам 35 и 36 лет, напавшим на украинцев. Они оскорбляли их из-за национальности. Нападавшие, которыми оказались сотрудницы заведения общественного питания, полностью признали свою вину и выразили раскаяние. По решению правоохранительных органов их поместили под надзор полиции со строгим запретом контактировать или приближаться к потерпевшим.

Об этом сообщает Polsat News, передает Новини.LIVE.

Нападение на украинцев в Польше

Одна из задержанных подозревается в применении насилия в отношении потерпевшей, которая снимала конфликт на видео. Женщина ударила мужчину по руке, нарушив его телесную неприкосновенность и заставив выключить камеру.

"Подозреваемая призналась. Ее взяли под надзор полиции и запретили приближаться к жертвам или контактировать с ними", — сказал пресс-секретарь окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк.

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Второй задержанной будут предъявлены обвинения в применении насилия в отношении двух граждан Украины, посягательстве на их физическую неприкосновенность, а также в публичных оскорблениях по признаку национальности.

Представитель прокуратуры сообщил, что следствие квалифицировало действия женщины как хулиганство. Она также признала свою вину и выразила раскаяние, а также была взята под надзор полиции.

Принуждение к определенным действиям или поведению с помощью насилия или незаконных угроз может караться лишением свободы на срок до трех лет. Если же насильственные действия совершены из-за национального или этнического происхождения потерпевшего, наказание может составить до пяти лет лишения свободы.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу МВД Польши Марцина Кервинского, в ночь на 13 августа в Познани женщины напали на украинцев. Они оскорбляли их и пытались перейти к физической стычке.

Ранее в Польше задержали россиянина, который пытался совершить покушение на гражданина Украины и США. Впоследствии стало известно, что речь идет о рэпере и видеоблогере Kyivstoner, который мог стать жертвой.

Польша драка украинцы нападение конфликт украинцы в Польше
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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