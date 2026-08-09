В 22 городах Польши прошли акции против нападений на украинцев

Акции в Польше. Фото: RMF24

В воскресенье, 9 августа, в 22 городах Польши прошли демонстрации против роста случаев насилия в отношении украинцев и других людей, подвергающихся дискриминации. Участники акций призвали не оставаться равнодушными к проявлениям ненависти и выступили за более решительную реакцию властей.

Об этом сообщает RMF24, передает Новини.LIVE.

В Польше призвали противостоять насилию

Главным лозунгом общенациональных акций стала фраза "Не будь равнодушным". В большинстве польских городов демонстрации начались после 17:00.

Организаторы заявили, что таким образом хотят привлечь внимание к все более частым случаям словесных и физических нападений на людей из-за их происхождения, языка или внешности.

Акции также призваны продемонстрировать солидарность с людьми, сталкивающимися с насилием и дискриминацией.

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Более 11 тысяч человек подписали петицию

Накануне общенациональных демонстраций, в пятницу, 7 августа, в Польше прошла акция под лозунгом "Моя Польша не бьет, не оскорбляет и не подстрекает".

В ходе мероприятия организаторы передали в канцелярию премьер-министра и Министерство внутренних дел и администрации петицию, которую подписали более 11 тысяч человек.

В документе содержится призыв к польским властям принять решительные меры по противодействию насилию, в частности нападениям на граждан Украины.

Кто организовал акции

Общенациональную кампанию организовал Комитет в защиту демократии.

По словам организаторов, проведение демонстраций стало реакцией на рост числа случаев преследования и нападений на людей из-за их происхождения, языка или внешности.

Лозунг "Не будь равнодушным" связан с речью бывшего узника Освенцима Мариана Турского. Он произнес ее 27 января 2020 года во время мероприятий , посвященных 75-й годовщине освобождения немецкого концентрационного лагеря.

Турский тогда призвал не оставаться равнодушными к жестокому обращению с меньшинствами, нарушениям прав человека и распространению исторической лжи.

В Польше прошли акции против нападений на украинцев. Фото: RMF24

Новини.LIVE сообщали, что в Польше произошел конфликт с участием граждан Украины, видеозапись которого впоследствии появилась в соцсетях. На кадрах мужчина ведет себя агрессивно по отношению к украинцу, оскорбляет его из-за национальности и призывает покинуть Польшу и вернуться в Украину. Генеральное консульство Украины в Кракове осудило этот инцидент и заявило, что поддерживает связь с польскими компетентными органами.

Новини.LIVE писали, что в Гдине задержали 76-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на 40-летнюю гражданку Украины. Инцидент произошел 30 июля, после чего подозреваемый скрылся с места происшествия. Мужчину разыскивали в течение нескольких дней, прежде чем его удалось задержать.