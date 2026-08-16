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Напад на українців: у Польщі судитимуть двох жінок

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 17:23
У Польщі висунули звинувачення двом жінкам за напад на українців
Одна з жінок, яка напала на українців у Польщі. Фото: кадр з відео

У Польщі висунули звинувачення двом жінкам 35 і 36 років, які напали на українців. Вони ображали їх через національність. Нападниці, якими виявилися працівниці закладу харчування, повністю визнали свою провину та висловили каяття. За рішенням правоохоронців їх віддали під нагляд поліції із суворою забороною контактувати або наближатися до потерпілих.

Про це повідомляє Polsat News, передає Новини.LIVE

Напад на українців у Польщі

Одна із затриманих підозрюється у застосуванні насильства до потерпілої сторони, яка записувала конфлікт на відео. Жінка вдарила чоловіка по руці, порушивши його тілесну недоторканність та змусивши вимкнути камеру.

"Підозрювана зізналася. Її взяли під нагляд поліції та заборонили наближатися до жертв або контактувати з ними", — сказав речник окружної прокуратури в Познані Лукаш Вавжиняк.

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Другій затриманій висунуть обвинувачення у застосуванні насильства до двох громадян України, посяганні на їхню фізичну недоторканність, а також публічних образах через їхню національність.

Представник прокуратури повідомив, що слідство кваліфікувало дії жінки як хуліганство. Вона також визнала провину та висловила каяття, а також її взяли під нагляд поліції.

Примус до певних дій або поведінки через насильство чи незаконні погрози може каратися ув’язненням до трьох років. Якщо ж насильницькі дії вчинені через національне або етнічне походження потерпілого, покарання може становити до п’яти років позбавлення волі.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на главу МВС Польщі Марціна Кервінського, у ніч проти 13 серпня у Познані жінки напали на українців. Вони ображали їх та намагалися перейти до фізичної сутички.

Раніше у Польщі затримали росіянина, який намагався здійснити замах на громадянина України та США. Згодом стало відомо, що йдеться про репера та відеоблогера Kyivstoner, який міг стати жертвою.

Польща бійка українці напад конфлікт українці в Польщі
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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