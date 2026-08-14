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Головна Новини дня У Познані затримали жінку, яка напала на українців

У Познані затримали жінку, яка напала на українців

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Дата публікації: 14 серпня 2026 20:16
Поліція Польщі затримала жінку, яка напала на українців
Поліція Польщі. Ілюстративне фото: Komenda Stołeczna Policji/Facebook

У польському Познані поліція затримала одну з жінок, які влаштували конфлікт із групою українців. Інцидент стався у ніч проти 13 серпня біля закладу в Старому місті. Особу другої учасниці також встановили.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кервінського у п'ятницю, 14 серпня.

Напад на українців у Польщі
Правоохоронці затримали жінку, яка напала на українців у Познані. Фото: кадр з відео

Напад на українців у Познані: одну з жінок затримали

За словами глави МВС Польщі, одну з нападниць уже затримали, тоді як особу другої жінки правоохоронці встановили. Міністр також наголосив, що польські правоохоронці дотримуються принципу нульової толерантності до агресії та ненависті.

"Поліція Познані вже затримала одну з нападниць, яка фігурує у відео, що сьогодні викликає великий резонанс у мережі. Особа другої жінки також відома поліції. Нульова толерантність до агресії та ненависті!", — написав він у соцмережі X.

Що відомо про напад на українців у Познані

Інцидент стався в ніч проти 13 серпня біля ресторану на пішохідній вулиці у Старому місті Познані. За даними польських видань Onet та Wirtualna Polska, дві жінки агресивно поводилися щодо двох чоловіків, ображали їх та намагалися перейти до фізичної сутички.

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На відео, яке поширили в мережі, зафіксовано, як одна з жінок вигукує образи на адресу чоловіків, а потім плює в одного з них. Після цього вона намагається перекинути на чоловіків ресторанну парасолю, а згодом б’є одного з них по голові. До конфлікту приєднується ще одна жінка, після чого одна з учасниць кидає в чоловіків землю з квіткового горщика.

За словами користувача соцмереж із ніком Богдан Угринчук, який опублікував відео, подія сталася біля українського ресторану в Познані, де він працює. Він розповів, що спілкувався на вулиці з групою відвідувачів українською та російською мовами, після чого одна з польських жінок почала вигукувати образи.

Як стверджує Угринчук, поки він викликав поліцію, жінка намагалася бити присутніх та завдавати шкоди закладу.

Раніше поліція Познані повідомляла Wirtualna Polska, що правоохоронці зв’язалися з менеджером ресторану, біля якого стався конфлікт. Він мав прибути до відділку поліції у п’ятницю для складання протоколу.

Тим часом правоохоронці встановлювали особи учасників конфлікту та переглядали доступні відеозаписи. Поліція також повідомляла, що жінки, ймовірно, перебували у стані алкогольного сп’яніння.

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Скриншот повідомлення глави МВС Польщі/X

Новини.LIVE інформували, що у Польщі могли готувати замах на українського репера Kyivstoner за дорученням російських спецслужб. Польські правоохоронці затримали росіянина, якого підозрюють у підготовці вбивства громадянина США та України. За даними польських ЗМІ, саме Kyivstoner міг бути однією з цілей кілера.

Новини.LIVE також писали, що у Польщі затримали росіянина, якого, за даними польської влади, завербували спецслужби РФ для вбивства громадянина України та США. Замах планували здійснити у Варшаві, однак правоохоронцям вдалося йому запобігти. Польща посилить заходи безпеки, щоб не допустити нових подібних спроб.

Польща українці напад розслідування українці в Польщі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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