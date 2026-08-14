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В Познани задержали женщину, напавшую на украинцев

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Дата публикации 14 августа 2026 20:16
Полиция Польши задержала женщину, напавшую на украинцев
Полиция Польши. Иллюстративное фото: Komenda Stołeczna Policji/Facebook

В польском Познани полиция задержала одну из женщин, устроивших конфликт с группой украинцев. Инцидент произошел в ночь на 13 августа возле заведения в Старом городе. Личность второй участницы также установлена.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского в пятницу, 14 августа.

Напад на українців у Польщі
Правоохранители задержали женщину, напавшую на украинцев в Познани. Фото: кадр из видео

Нападение на украинцев в Познани: одну из женщин задержали

По словам главы МВД Польши, одну из нападавших уже задержали, а личность второй женщины правоохранители установили. Министр также подчеркнул, что польские правоохранители придерживаются принципа нулевой терпимости к агрессии и ненависти.

"Полиция Познани уже задержала одну из нападавших, которая фигурирует в видео, вызвавшем сегодня большой резонанс в сети. Личность второй женщины также известна полиции. Нулевая терпимость к агрессии и ненависти!", — написал он в соцсети X.

Что известно о нападении на украинцев в Познани

Инцидент произошел в ночь на 13 августа возле ресторана на пешеходной улице в Старом городе Познани. По данным польских изданий Onet и Wirtualna Polska, две женщины агрессивно вели себя по отношению к двум мужчинам, оскорбляли их и пытались перейти к физической стычке.

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На видео, которое распространили в сети, запечатлено, как одна из женщин выкрикивает оскорбления в адрес мужчин, а затем плюет в одного из них. После этого она пытается перекинуть на мужчин ресторанный зонт, а затем бьет одного из них по голове. К конфликту присоединяется еще одна женщина, после чего одна из участниц бросает в мужчин землю из цветочного горшка.

По словам пользователя соцсетей с ником Богдан Угринчук, который опубликовал видео, инцидент произошел возле украинского ресторана в Познани, где он работает. Он рассказал, что общался на улице с группой посетителей на украинском и русском языках, после чего одна из польских женщин начала выкрикивать оскорбления.

Как утверждает Угринчук, пока он вызывал полицию, женщина пыталась избивать присутствующих и наносить ущерб заведению.

Ранее полиция Познани сообщила Wirtualna Polska, что правоохранители связались с менеджером ресторана, возле которого произошел конфликт. Он должен был прибыть в полицейский участок в пятницу для составления протокола.

Тем временем правоохранители устанавливали личности участников конфликта и просматривали доступные видеозаписи. Полиция также сообщала, что женщины, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Скриншот сообщения главы МВД Польши/X

Новини.LIVEсообщали, что в Польше, возможно, готовили покушение на украинского рэпера Kyivstoner по поручению российских спецслужб. Польские правоохранители задержали россиянина, которого подозревают в подготовке убийства гражданина США и Украины. По данным польских СМИ, именно Kyivstoner мог быть одной из целей киллера.

Новини.LIVEтакже писали, что в Польше задержали россиянина, которого, по данным польских властей, завербовали спецслужбы РФ для убийства гражданина Украины и США. Покушение планировали совершить в Варшаве, однако правоохранителям удалось его предотвратить. Польша усилит меры безопасности, чтобы не допустить новых подобных попыток.

Польша украинцы нападение расследование украинцы в Польше
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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