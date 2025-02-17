Война в Украине - Зеленский знает, как повлиять на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В понедельник, 17 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Он планирует поднять тему снижения цен на нефть для того, чтобы повлиять на РФ экономически.

Об этом заявил глава государства во время видеообщения с журналистами в понедельник, 17 февраля.

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По словам президента, снижение цен на нефть может ускорить окончание войны.

В то же время Зеленский считает, что именно у президента США Дональда Трампа есть самый большой ресурс для влияния на энергетическую сферу.

"Снижение цен на нефть, в частности, поставит Путина в слабую ситуацию", — заявил украинский лидер.

Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча американской и российской делегаций о войне в Украине.

Также стало известно, что Соединенные Штаты Америки организуют совместные переговоры Украины с Россией впоследствии. Сейчас хотят пообщаться с представителями обеих стран отдельно.