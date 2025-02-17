Війна в Україні - Зеленський знає, як повпливати на РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У понеділок, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Він планує підійматиме тему зниження цін на нафту для того, щоб вплинути на РФ економічно.

Про це заявив глава держави під час відеоспілкування з журналістами в понеділок, 17 лютого.

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За словами президента, зниження цін на нафту може пришвидшити закінчення війни.

Водночас Зеленський вважає, що саме в президента США Дональда Трампа є найбільший ресурс для впливу на енергетичну сферу.

"Зниження цін на нафту, зокрема, поставить Путіна в слабку ситуацію", — заявив український лідер.

Нагадаємо, що 18 лютого у Саудівській Аравії відбудеться зустріч американської та російської делегацій щодо війни в Україні.

Також стало відомо, що Сполучені Штати Америки організують спільні переговори України з Росією згодом. Зараз хочуть поспілкуватися з представниками обох країн окремо.