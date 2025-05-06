Впервые в Украине — НАБУ успешно прошло независимый аудит эффективности

НАБУ успешно прошло внешнюю независимую оценку — детали
Национальное антикоррупционное бюро Украины успешно прошло внешнюю независимую оценку эффективности, став первым правоохранительным органом. Был проведен аудит деятельности с марта 2023 года до ноября 2024 года.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram во вторник, 6 мая.
Аудит НАБУ
"Аудит охватил период с марта 2023 по ноябрь 2024 годов и подтвердил эффективность работы НАБУ в разоблачении и расследовании топ-коррупции", — говорится в сообщении.
В бюро рассказали, что соответствующую оценку с октября 2024 года проводила комиссия из международных экспертов, которых назначил Кабмин по представлению партнерских международных организаций.
В выводах говорится, что НАБУ продемонстрировало высокую результативность в выявлении коррупции на самом высоком уровне, имеет успешный опыт международного сотрудничества и внедряет современные электронные инструменты, в частности систему "иКейс". Также был отмечен низкий уровень оправдательных приговоров и закрытых производств.
Какие вызовы еще требуют решений
Аудит выявил системные вызовы, которые требуют решения:
- отсутствие комплексной стратегии развития;
- недостаточная защита обличителей;
- риски утечки информации;
- неурегулированность отдельных внутренних процедур;
- несогласованность в организационной структуре НАБУ.
Также отдельное внимание уделили отсутствию объективной верификации публичных данных о результатах деятельности, недостаток четких показателей эффективности для аналитических подразделений и ограниченный мониторинг расследований по приоритетным секторам.
Сейчас бюро уже начало работу над реализацией ключевых рекомендаций, в фокусе защита обличителей, стратегическое планирование, внутренний контроль и цифровая безопасность. Сейчас проведены следующие работы:
- начато обновление политик по защите обличителей и конфиденциальных заявителей;
- утверждена Стратегия развития до 2030 года;
- обновлены процедуры оценки работы детективов и аналитиков на основе четких КПЭ.
Кроме того, в аудите отметили внешние факторы, которые сдерживают развитие бюро: отсутствие автономного прослушивания, независимой экспертизы и необходимых законодательных механизмов.
НАБУ было рекомендовано рассмотреть изменения в законодательство, среди которых переход к внешней оценке эффективности Бюро раз в два года вместо ежегодной, а также урегулирование вопросов подследственности и межведомственной координации.
Что вызывает обеспокоенность
Кроме того, обеспокоенность вызывают законодательные инициативы, которые могут подорвать достижения антикоррупционной реформы — речь идет о проекте закона №12439, который создает риски избежания ареста или снятия ареста с имущества топ-чиновников.
Достижения НАБУ
По состоянию на 31 декабря 2024 года:
- детективы НАБУ зарегистрировали тысячи уголовных производств;
- 1275 человек предстали перед судом;
- 274 человека получили обвинительные приговоры, которые уже вступили в законную силу;
- более 2,5 млрд грн было направлено на укрепление обороноспособности Украины;
- 10 млрд грн убытков возмещено государству;
- предупреждено причинение ущерба государству на десятки миллиардов гривен.
Напомним, в НАБУ сообщили, что подозревают экс-заместителя руководителя Офиса Президента в легализации незаконно полученных средств и получении взятки.
А директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов уволил своего заместителя Артема Сытника в рамках сокращения штата работников.
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