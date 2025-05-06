Впервые в Украине — НАБУ успешно прошло независимый аудит эффективности

Сотрудники НАБУ. Иллюстративное фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины успешно прошло внешнюю независимую оценку эффективности, став первым правоохранительным органом. Был проведен аудит деятельности с марта 2023 года до ноября 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram во вторник, 6 мая.

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Аудит НАБУ

"Аудит охватил период с марта 2023 по ноябрь 2024 годов и подтвердил эффективность работы НАБУ в разоблачении и расследовании топ-коррупции", — говорится в сообщении.

В бюро рассказали, что соответствующую оценку с октября 2024 года проводила комиссия из международных экспертов, которых назначил Кабмин по представлению партнерских международных организаций.

В выводах говорится, что НАБУ продемонстрировало высокую результативность в выявлении коррупции на самом высоком уровне, имеет успешный опыт международного сотрудничества и внедряет современные электронные инструменты, в частности систему "иКейс". Также был отмечен низкий уровень оправдательных приговоров и закрытых производств.

Какие вызовы еще требуют решений

Аудит выявил системные вызовы, которые требуют решения:

отсутствие комплексной стратегии развития;

недостаточная защита обличителей;

риски утечки информации;

неурегулированность отдельных внутренних процедур;

несогласованность в организационной структуре НАБУ.

Также отдельное внимание уделили отсутствию объективной верификации публичных данных о результатах деятельности, недостаток четких показателей эффективности для аналитических подразделений и ограниченный мониторинг расследований по приоритетным секторам.

Сейчас бюро уже начало работу над реализацией ключевых рекомендаций, в фокусе защита обличителей, стратегическое планирование, внутренний контроль и цифровая безопасность. Сейчас проведены следующие работы:

начато обновление политик по защите обличителей и конфиденциальных заявителей;

утверждена Стратегия развития до 2030 года;

обновлены процедуры оценки работы детективов и аналитиков на основе четких КПЭ.

Кроме того, в аудите отметили внешние факторы, которые сдерживают развитие бюро: отсутствие автономного прослушивания, независимой экспертизы и необходимых законодательных механизмов.

НАБУ было рекомендовано рассмотреть изменения в законодательство, среди которых переход к внешней оценке эффективности Бюро раз в два года вместо ежегодной, а также урегулирование вопросов подследственности и межведомственной координации.

Что вызывает обеспокоенность

Кроме того, обеспокоенность вызывают законодательные инициативы, которые могут подорвать достижения антикоррупционной реформы — речь идет о проекте закона №12439, который создает риски избежания ареста или снятия ареста с имущества топ-чиновников.

Достижения НАБУ

По состоянию на 31 декабря 2024 года:

детективы НАБУ зарегистрировали тысячи уголовных производств;

1275 человек предстали перед судом;

274 человека получили обвинительные приговоры, которые уже вступили в законную силу;

более 2,5 млрд грн было направлено на укрепление обороноспособности Украины;

10 млрд грн убытков возмещено государству;

предупреждено причинение ущерба государству на десятки миллиардов гривен.

Скриншот поста НАБУ

Скриншот поста НАБУ

Скриншот поста НАБУ

Напомним, в НАБУ сообщили, что подозревают экс-заместителя руководителя Офиса Президента в легализации незаконно полученных средств и получении взятки.

А директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов уволил своего заместителя Артема Сытника в рамках сокращения штата работников.