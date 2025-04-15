Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow НАБУ викрило схему отримання хабарів за оцінку ділянок arrow

НАБУ викрило схему отримання хабарів за оцінку ділянок

15 квітня 2025 13:38
Карина Приходько - Редактор
Хабарі за стан ділянок — на Черкащині викрили корупційну схему
Детективи НАБУ. Фото: НАБУ
Карина Приходько - Редактор

Національне антикорупційне бюро викрили схему одержання хабарів за оцінку ділянок у Черкаській області. Подібні корупційні оборудки тривали роками.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у вівторок, 15 квітня. 

Реклама
Читайте також:

Корупційні схеми із землею на Черкащині

В НАБУ розповіли, що у 2023 році один із власників товариства у сфері оцінки землі висунув депутату Черкаської облради вимогу надати хабар за визначення не завищеної оцінки потрібної ділянки. У разі відмови погрожував значно завищити оцінку.

Депутат не повідомив про вимагання хабаря відповідні органи, а перевів необхідну суму на рахунок співзасновника товариства. Він, своєю чергою, перерахував партнеру лише 50% від суми, а решту залишив собі.  

"Товариство надалі підготувало звіт з незавищеною грошовою оцінкою землі та надало позитивну рецензію на нього", — йдеться у повідомленні. 

Водночас відомо, що усі учасники цієї схеми отримали підозри:

  • співзасновник товариства — ч. 4 ст. 368-4 КК України (підкуп особи, яка надає публічні послуги);
  • співзасновник товариства — ч. 1 ст. 209 КК України (умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму);
  • депутату облради — ч. 1 ст. 368-4 КК України.
Корупційні схеми на Черкащині
Скриншот допису НАБУ

Нагадаємо, раніше на хабарі піймали посадовця Державної податкової служби на Київщині.

Також ми повідомляли, що в Києві викрили махінації з пристроями для військових. 

НАБУ земля корупція хабар Черкаська область
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама