Хабарі за стан ділянок — на Черкащині викрили корупційну схему

Детективи НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро викрили схему одержання хабарів за оцінку ділянок у Черкаській області. Подібні корупційні оборудки тривали роками.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у вівторок, 15 квітня.

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В НАБУ розповіли, що у 2023 році один із власників товариства у сфері оцінки землі висунув депутату Черкаської облради вимогу надати хабар за визначення не завищеної оцінки потрібної ділянки. У разі відмови погрожував значно завищити оцінку.

Депутат не повідомив про вимагання хабаря відповідні органи, а перевів необхідну суму на рахунок співзасновника товариства. Він, своєю чергою, перерахував партнеру лише 50% від суми, а решту залишив собі.

"Товариство надалі підготувало звіт з незавищеною грошовою оцінкою землі та надало позитивну рецензію на нього", — йдеться у повідомленні.

Водночас відомо, що усі учасники цієї схеми отримали підозри:

співзасновник товариства — ч. 4 ст. 368-4 КК України (підкуп особи, яка надає публічні послуги);

співзасновник товариства — ч. 1 ст. 209 КК України (умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму);

депутату облради — ч. 1 ст. 368-4 КК України.

Скриншот допису НАБУ

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