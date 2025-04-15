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НАБУ разоблачило схему получения взяток за оценку участков

15 апреля 2025 13:38
Карина Приходько - Редактор
Взятки за состояние участков — на Черкасщине разоблачили коррупционную схему
Детективы НАБУ. Фото: НАБУ
Карина Приходько - Редактор

Национальное антикоррупционное бюро разоблачили схему получения взяток за оценку участков в Черкасской области. Подобные коррупционные сделки продолжались годами.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ во вторник, 15 апреля.

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В НАБУ рассказали, что в 2023 году один из владельцев общества в сфере оценки земли выдвинул депутату Черкасского облсовета требование дать взятку за определение не завышенной оценки нужного участка. В случае отказа угрожал значительно завысить оценку.

Депутат не сообщил о вымогательстве взятки соответствующие органы, а перевел необходимую сумму на счет соучредителя общества. Он в свою очередь перечислил партнеру лишь 50% от суммы, а остальное оставил себе.

"Общество в дальнейшем подготовило отчет с не завышенной денежной оценкой земли и предоставило положительную рецензию на него", — говорится в сообщении.

В то же время известно, что все участники этой схемы получили подозрения:

  • соучредитель общества — ч. 4 ст. 368-4 УК Украины (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги);
  • соучредитель общества — ч. 1 ст. 209 УК Украины (умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма);
  • депутату облсовета — ч. 1 ст. 368-4 УК Украины.
Корупційні схеми на Черкащині
Скриншот сообщения НАБУ

Напомним, ранее на взятке поймали чиновника Государственной налоговой службы на Киевщине.

Также мы сообщали, что в Киеве разоблачили махинации с устройствами для военных.

НАБУ земля коррупция взятка Черкасская область
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