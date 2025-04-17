Артема Ситника звільнили з посади заступника директора АОЗ

Артем Ситник. Фото: НАБУ

Директор Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов звільнив свого заступника Артема Ситника. Причиною звільнення стало "скорочення чисельності та штату працівників".

Про це повідомили в АОЗ у відповіді на запит Центру протидії корупції (ЦПК).

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Звільнення Артема Ситника

"Ситник Артем Сергійович звільнений із посади 10.04.2025, у зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України (наказ від 14.03.2025р. No159-К)", — йдеться у відповіді АОЗ на запиту ЦПК.

У Центрі вважають, що своїм рішенням про звільнення Ситника Жумаділов "зруйнував створену ним систему внутрішнього взаємоконтролю, яка допомагала Агенції купувати зброю напряму у виробників або постачальників першої ланки".

"Звільнення Артема Ситника — ще один крок, яким міністр оборони Рустем Умєров та Арсен Жумаділов забезпечують зручний та лояльний контроль над агенцією зі сторони міністерства. Тобто фактично перетворюють незалежну агенцію на департамент Міноборони, як це відбувалося до реформи зі створення АОЗ. Закупівля зброї через незалежну агенцію — один зі стандартів НАТО, якого дотримуються всі розвинені країни", — наголосили у ЦПК.

Реакція Ситника

Коментуючи звільнення у коментарі Суспільному сам Ситник сказав, що не завжди "розумність влаштовує деяких хлопців та дівчат".

"Була створена система контролю, щоб комерційні пропозиції проходили процедуру, яка була прозорою, і унеможливлювала надання необґрунтованих переваг учасникам ринку. І це відразу призводило до зниження цін на всю номенклатуру. Зараз, наскільки мені відомо, ситуація повернулась до ручного розгляду комерційних пропозицій. Тобто те, що було до мого приходу в Агенцію", — сказав Ситник.

Нагадаємо, після приходу на посаду директора АОЗ Жумаділов розкритикував роботу своєї попередниці Безрукової. Він звинуватив її в одноосібному управлінні.

Крім того, Жумаділов висловився про скандал з бракованими мінами для ЗСУ. За його словами, гроші за браковані снаряди мають бути повернені до бюджету