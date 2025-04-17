Артема Сытника уволили с должности заместителя директора АОЗ

Артем Сытник. Фото: НАБУ

Директор Агентства оборонных закупок (АОЗ) Арсен Жумадилов уволил своего заместителя Артема Сытника. Причиной увольнения стало "сокращение численности и штата работников".

Об этом сообщили в АОЗ в ответе на запрос Центра противодействия коррупции (ЦПК).

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Увольнение Артема Сытника

"Сытник Артем Сергеевич уволен с должности 10.04.2025, в связи с сокращением численности и штата работников п.1 ст.40 Кодекса законов о труде Украины (приказ от 14.03.2025р. No159-К)", — говорится в ответе АОЗ на запрос ЦПК.

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В Центре считают, что своим решением об увольнении Сытника Жумадилов "разрушил созданную им систему внутреннего взаимоконтроля, которая помогала Агентству покупать оружие напрямую у производителей или поставщиков первого звена".

"Увольнение Артема Сытника — еще один шаг, которым министр обороны Рустем Умеров и Арсен Жумадилов обеспечивают удобный и лояльный контроль над агентством со стороны министерства. То есть фактически превращают независимое агентство в департамент Минобороны, как это происходило до реформы по созданию АОЗ. Закупка оружия через независимое агентство — один из стандартов НАТО, которого придерживаются все развитые страны", — отметили в ЦПК.

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Реакция Сытника

Комментируя увольнение в комментарии Суспільному сам Сытник сказал, что не всегда "разумность устраивает некоторых ребят".

"Была создана система контроля, чтобы коммерческие предложения проходили процедуру, которая была прозрачной, и делала невозможным предоставление необоснованных преимуществ участникам рынка. И это сразу приводило к снижению цен на всю номенклатуру. Сейчас, насколько мне известно, ситуация вернулась к ручному рассмотрению коммерческих предложений. То есть то, что было до моего прихода в Агентство", — сказал Сытник.

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Напомним, после прихода на должность директора АОЗ Жумадилов раскритиковал работу своей предшественницы Безруковой. Он обвинил ее в единоличном управлении.

Кроме того, Жумадилов высказался о скандале с бракованными минами для ВСУ. По его словам, деньги за бракованные снаряды должны быть возвращены в бюджет

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