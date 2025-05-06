Вперше в Україні — НАБУ успішно пройшло незалежний аудит ефективності

Співробітники НАБУ. Ілюстративне фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України успішно пройшло зовнішню незалежну оцінку ефективності, ставши першим правоохоронним органом. Був проведений аудит діяльності з березня 2023 року до листопада 2024 року.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у вівторок, 6 травня.

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Аудит НАБУ

"Аудит охопив період з березня 2023 по листопад 2024 року і підтвердив ефективність роботи НАБУ у викритті та розслідуванні топкорупції", — йдеться у повідомленні.

В бюро розповіли, що відповідну оцінку з жовтня 2024 року проводила комісія з міжнародних експертів, яких призначив Кабмін за поданням партнерських міжнародних організацій.

У висновках йдеться, що НАБУ продемонструвало високу результативність у виявленні корупції на найвищому рівні, має успішний досвід міжнародної співпраці та впроваджує сучасні електронні інструменти, зокрема систему "іКейс". Також було відзначено низький рівень виправдувальних вироків і закритих проваджень.

Які виклики ще потребують рішень

Аудит виявив системні виклики, які потребують вирішення:

відсутність комплексної стратегії розвитку;

недостатній захист викривачів;

ризики витоку інформації;

неврегульованість окремих внутрішніх процедур;

неузгодженість в організаційній структурі НАБУ.

Також окрему увагу приділили відсутності об’єктивної верифікації публічних даних щодо результатів діяльності, нестачу чітких показників ефективності для аналітичних підрозділів та обмежений моніторинг розслідувань за пріоритетними секторами.

Наразі бюро вже розпочало роботу над реалізацією ключових рекомендацій, у фокусі захист викривачів, стратегічне планування, внутрішній контроль і цифрова безпека. Наразі проведені такі роботи:

започатковано оновлення політик щодо захисту викривачів та конфіденційних заявників;

затверджено Стратегію розвитку до 2030 року;

оновлено процедури оцінки роботи детективів і аналітиків на основі чітких КПЕ.

Крім того, в аудиті наголосили на зовнішніх чинниках, які стримують розвиток бюро: відсутність автономного прослуховування, незалежної експертизи та необхідних законодавчих механізмів.

НАБУ було рекомендовано розглянути зміни до законодавства, серед яких перехід до зовнішньої оцінки ефективності Бюро раз на два роки замість щорічної, а також врегулювання питань підслідності та міжвідомчої координації.

Що викликає стурбованість

Крім того, стурбованість викликають законодавчі ініціативи, які можуть підірвати досягнення антикорупційної реформи — йдеться про проєкт закону №12439, який створює ризики уникнення арешту або зняття арешту з майна топпосадовців.

Досягнення НАБУ

Станом на 31 грудня 2024 року:

детективи НАБУ зареєстрували тисячі кримінальних проваджень;

1275 осіб постали перед судом;

274 особи отримали обвинувальні вироки, які вже набрали законної сили;

понад 2,5 млрд грн було спрямовано на зміцнення обороноздатності України;

10 млрд грн збитків відшкодовано державі;

попереджено заподіяння шкоди державі на десятки мільярдів гривень.

Скриншот допису НАБУ

Скриншот допису НАБУ

Скриншот допису НАБУ

Нагадаємо, в НАБУ повідомили, що підозрюють ексзаступника керівника Офісу Президента в легалізації незаконно отриманих коштів та отриманні хабаря.

А директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов звільнив свого заступника Артема Ситника в рамках скорочення штату працівників.