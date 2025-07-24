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Главная Новости дня НАБУ и САП надо проверить на честность — что предлагает депутат

НАБУ и САП надо проверить на честность — что предлагает депутат

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 23:29
Нардеп предлагает ежегодно проверять детективов НАБУ, САП и представителей ВСУ
Представитель НАБУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Все представители НАБУ и САП должны пройти процедуру проверки на полиграфе (детекторе лжи). Сейчас это распространяется только на тех, кто имеет доступ к гостайне, но эту процедуру надо распространить на всех, в том числе на некоторых представителей ВСУ.

Об этом в эфире "Вечір.LIVE" заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.

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По его словам, было бы очень целесообразным, если бы полиграф проходили такие госслужащие хотя бы раз в год. И такую практику надо ввести не только для НАБУ, а для всех антикоррупционных органов, а в том числе и на высшее руководство ВСУ.

"Поэтому я думаю, что должны прийти в этот полиграф, а там уже 5-10% могут отсеяться. Как раз Верховная Рада увеличила бюджет НАБУ в этом году до 25 миллиардов гривен втрое больше чем в 2023 году. Я думаю, они очень быстро найдут людей, которые захотят быстро бороться с коррупцией", — заявил Горбенко.

Он также отметил, что депутаты предоставили НАБУ и САП возможность добрать еще дополнительно 300 детективов на такую заработную плату, плюс они получат бронирование. Но, по словам Горбенко, эффективность этих органов низкая.

"До суда было доведено только 200 дел. А если взять по количеству детективов, то, условно, за 10 лет 5 детективов завели за 7 лет только одно дело. То есть эффективность, к сожалению, мала", — заявил нардеп.

Напомним, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП. Глава государства ранее уже анонсировал соответствующий законопроект.

Также сообщалось, что члены комитета Сената США по международным отношениям США Джин Шахин и сенатор Линдси Грэм опубликовали заявление на фоне закона о НАБУ.

НАБУ ВСУ коррупция САП проверки полиграф
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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