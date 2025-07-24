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Головна Новини дня НАБУ та САП треба перевірити на чесність — що пропонує депутат

НАБУ та САП треба перевірити на чесність — що пропонує депутат

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 23:29
Нардеп пропонує щорічно перевіряти детективів НАБУ, САП та представників ЗСУ
Представник НАБУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Всі представники НАБУ та САП мають пройти процедуру перевірки на поліграфі (детекторі брехні). Зараз це розповсюджується тільки на тих, хто має доступ до держтаємниці, але цю процедуру треба поширити на всіх, в тому числі на деяких представників ЗСУ.

Про це в етері "Вечір.LIVE" заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко.

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За його словами, було б дуже доцільним, якби поліграф проходили такі держслужбовці хоча б раз на рік. І таку практику треба запровадити не тільки для НАБУ, а для всіх антикорупційних органів, а в тому числі й на впливові чини в лавах ЗСУ.

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"Тому я думаю, що повинні прийти в цей поліграф, а там вже 5-10% можуть відсіятись. Якраз Верховна Рада збільшила бюджет НАБУ цьогорічний до 25 мільярдів гривень втричі більше ніж у 2023 році. Я думаю, вони дуже швидко знайдуть людей, які захочуть швидко боротися з корупцією", — заявив Горбенко. 

Він також зазначив, що депутати надали НАБУ та САП можливість добрати ще додатково 300 детектив на таку заробітну платню, плюс вони отримають бронювання. Але, за словами Горбенка, ефективність цих органів низька.

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"До суду було доведено тільки 200 справ. А якщо взяти за кількістю детективів, то, умовно, за 10 років 5 детективів завели за 7 років тільки одну справу. Тобто ефективність, на жаль, мала", — заявив нардеп.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП. Глава держави раніше вже анонсував відповідний законопроєкт.

Також повідомлялось, що члени комітету Сенату США з міжнародних відносин США Джин Шахін та сенатор Ліндсі Грем опублікували заяву на тлі закону про НАБУ.

НАБУ ЗСУ корупція САП перевірки поліграф
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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