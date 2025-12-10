НАБУ проводит обыски в центральном аппарате и региональных управлениях ГНС

НАБУ проводит обыски в центральном и региональных аппаратах ГНС
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в центральном аппарате и региональных управлениях Государственной налоговой службы.
Об этом сообщила пресс-служба ГНС в Facebook в среду, 10 декабря.
Обыски в Государственной налоговой службе
Детективы НАБУ провели обыски у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой и Николаевской областях. Кроме того, следственные действия проходили в центральном аппарате.
"Уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и завершились в самом начале 2025 года, и связано с вопросами рисковых предприятий. Данные досудебного расследования и подробности дела — компетенция правоохранителей", — говорится в сообщении.
В ГНС отметили, что руководство и сотрудники полностью способствуют работе НАБУ.
Напомним, недавно обыски провели у нардепа Анны Скороход, которую подозревают в подстрекательстве к взятке. Впоследствии суд избрал ей меру пресечения.
Ранее с обысками пришли к бывшему руководителю ОП Андрею Ермаку. Впоследствии он подал заявление об отставке.
