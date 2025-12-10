НАБУ проводит обыски в центральном аппарате и региональных управлениях ГНС

Сотрудник НАБУ. Фото иллюстративное: НАБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в центральном аппарате и региональных управлениях Государственной налоговой службы.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС в Facebook в среду, 10 декабря.

Обыски в Государственной налоговой службе

Детективы НАБУ провели обыски у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой и Николаевской областях. Кроме того, следственные действия проходили в центральном аппарате.

"Уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и завершились в самом начале 2025 года, и связано с вопросами рисковых предприятий. Данные досудебного расследования и подробности дела — компетенция правоохранителей", — говорится в сообщении.

В ГНС отметили, что руководство и сотрудники полностью способствуют работе НАБУ.

Пост ГНС. Фото: скриншот

Напомним, недавно обыски провели у нардепа Анны Скороход, которую подозревают в подстрекательстве к взятке. Впоследствии суд избрал ей меру пресечения.

Ранее с обысками пришли к бывшему руководителю ОП Андрею Ермаку. Впоследствии он подал заявление об отставке.