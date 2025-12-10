НАБУ проводить обшуки в центральному апараті та регіональних управліннях ДПС

НАБУ проводить обшуки в центральному та регіональних апаратах ДПС
Співробітники Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки в центральному апараті та регіональних управліннях Державної податкової служби.
Про це повідомила пресслужба ДПС у Facebook у середу, 10 грудня.
Обшуки в Державній податковій службі
Детективи НАБУ провели обшуки у посадовців ГУ ДПС у Хмельницькій та Миколаївській областях. Крім того, слідчі дії відбувалися в центральному апараті.
"Кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств. Дані досудового розслідування та подробиці справи — компетенція правоохоронців", — йдеться у повідомленні.
У ДПС наголосили, що керівництво та працівники повністю сприяють роботі НАБУ.
Нагадаємо, нещодавно обшуки провели в нардепки Анни Скороход, яку підозрюють у підбурюванні до хабаря. Згодом суд обрав їй запобіжний захід.
Раніше з обшуками прийшли до колишнього керівника ОП Андрія Єрмака. Згодом він подав заяву про відставку.
