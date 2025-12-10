НАБУ проводить обшуки в центральному апараті та регіональних управліннях ДПС

Співробітник НАБУ. Фото ілюстративне: НАБУ

Співробітники Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки в центральному апараті та регіональних управліннях Державної податкової служби.

Про це повідомила пресслужба ДПС у Facebook у середу, 10 грудня.

Обшуки в Державній податковій службі

Детективи НАБУ провели обшуки у посадовців ГУ ДПС у Хмельницькій та Миколаївській областях. Крім того, слідчі дії відбувалися в центральному апараті.

"Кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств. Дані досудового розслідування та подробиці справи — компетенція правоохоронців", — йдеться у повідомленні.

У ДПС наголосили, що керівництво та працівники повністю сприяють роботі НАБУ.

Допис ДПС. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно обшуки провели в нардепки Анни Скороход, яку підозрюють у підбурюванні до хабаря. Згодом суд обрав їй запобіжний захід.

Раніше з обшуками прийшли до колишнього керівника ОП Андрія Єрмака. Згодом він подав заяву про відставку.