Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня НАБУ проводить обшуки в центральному та регіональних апаратах ДПС

НАБУ проводить обшуки в центральному та регіональних апаратах ДПС

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 13:37
НАБУ проводить обшуки в центральному апараті та регіональних управліннях ДПС
Співробітник НАБУ. Фото ілюстративне: НАБУ

Співробітники Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки в центральному апараті та регіональних управліннях Державної податкової служби.

Про це повідомила пресслужба ДПС у Facebook у середу, 10 грудня.

Реклама
Читайте також:

Обшуки в Державній податковій службі

Детективи НАБУ провели обшуки у посадовців ГУ ДПС у Хмельницькій та Миколаївській областях. Крім того, слідчі дії відбувалися в центральному апараті.

"Кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств. Дані досудового розслідування та подробиці справи — компетенція правоохоронців", — йдеться у повідомленні.

У ДПС наголосили, що керівництво та працівники повністю сприяють роботі НАБУ. 

null
Допис ДПС. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно обшуки провели в нардепки Анни Скороход, яку підозрюють у підбурюванні до хабаря. Згодом суд обрав їй запобіжний захід.

Раніше з обшуками прийшли до колишнього керівника ОП Андрія Єрмака. Згодом він подав заяву про відставку.

обшуки Податкова служба Україна Миколаївська область Хмельницька область
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації