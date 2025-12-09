Відео
Головна Новини дня Справа Ганни Скороход — суд обрав запобіжний захід

Справа Ганни Скороход — суд обрав запобіжний захід

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 20:11
Справа Ганни Скороход — суд обрав запобіжний захід
Анна Скороход. Фото: скриншот

Суд обрав заставу для нардепки Анни Скороход як запобіжний захід. Її розмір обрано понад три мільйони гривень.

Про це повідомляє Суспільне у вівторок, 9 грудня.

Застава для Анни Скороход

Скороход стала третьою фігуранткою справи, якій обрали запобіжний захід. Раніше суд ухвалив рішення щодо її помічника та ще одного ймовірного спільника — обом також визначили застави.

За даними слідства, підозрювані могли отримати 250 тисяч доларів за так звану "домовленість" про застосування санкцій Ради нацбезпеки та оборони проти компанії-конкурента.

Нагадаємо, НАБУ і САП разом із СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала Скороход. Правоохоронці оголосили підозру нардепці та її спільнику.

Згодом НАБУ показало відео, на якому Скороход вимагає хабар в обмін на санкції РНБО проти конкурентів.

А нещодавно ВАКС обрав запобіжний захід спільнику нардепки. Йдеться про тримання під вартою з можливістю внесення 4,5 млн грн застави.

суд нардепи Анна Скороход застава судові рішення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
