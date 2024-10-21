Руководитель Закарпатского МСЭК Веклинец написал заявление на увольнение

На Закарпатье уволили руководителя областного МСЭК — распоряжение
В Закарпатской области уволили руководителя областной медико-социальной экспертной комиссии. Речь идет о Юрии Веклинце.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram в понедельник, 21 октября.
Увольнение руководителя МСЭК
"На Закарпатье уволен руководитель областного МСЭК Юрий Веклинец", — отметил журналист.
По предварительной информации журналиста, чиновник уволен по согласию сторон — он сам написал заявление.
Известно, что Веклинец находился на должности руководителя Закарпатской МСЭК с октября 2017 года.
Напомним, в то время как Хмельницкая МСЭК предоставляла фиктивные инвалидности за деньги, людям с реальными основаниями отказывали в получении группы.
По данным Минздрава, в 2023 году более 230 тысяч человек в Украине получили инвалидность: среди них 138 тысяч — мужчины.
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