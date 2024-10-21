Керівник Закарпатського МСЕК Веклинець написав заяву на звільнення

Керівник МСЕК на Закарпатті Юрій Веклинець. Фото: соцмережі

У Закарпатській області звільнили керівника обласної медико-соціальної експертної комісії. Йдеться про Юрія Веклинця.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram у понеділок, 21 жовтня.

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Розпорядження. Фото: Віталій Глагола

Звільнення керівника МСЕК

"На Закарпатті звільнено керівника обласного МСЕК Юрія Веклинця", — зазначив журналіст.

За попередньою інформацією журналіста, посадовця звільнено за згодою сторін — він сам написав заяву.

Скриншот допису Глаголи

Відомо, що Веклинець перебував на посаді керівника Закарпатської МСЕК із жовтня 2017 року.

Нагадаємо, тоді як Хмельницька МСЕК надавала фіктивні інвалідності за гроші, людям із реальними підставами відмовляли в отриманні групи.

А за даними МОЗ, у 2023 році понад 230 тисяч людей в Україні отримали інвалідність: серед них 138 тисяч — чоловіки.