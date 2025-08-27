На Закарпатье задержали пятерых юношей на границе - ГПСУ

Задержание нарушителей. Фото: Западное региональное управление ГПСУ

В приграничном районе Закарпатья пограничники остановили группу молодых парней, которые пытались незаконно попасть в Словакию. Все они оказались жителями Мукачевского района в возрасте от 18 до 23 лет.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

Читайте также:

Задержание на украинско-словацкой границе

Пограничный наряд отделения "Паладь Комаровцы" Чопского отряда во время службы заметил группу неизвестных, которая направлялась в сторону государственной границы. Правоохранители остановили пятерых юношей и проверили их документы. Выяснилось, что все задержанные являются жителями Мукачевского района Закарпатья.

Сообщение ГПСУ в Telegram. Фото: скриншот

"Ребята утверждали, что работают на стройках в регионе и направлялись на один из объектов в приграничье, но не смогли предоставить подтверждение трудоустройства. Впоследствии они признались, что настоящей целью был нелегальный переход в Словакию для дальнейшего трудоустройства", — говорится в сообщении пограничников.

Задержанных доставили в подразделение ГПСУ для установления всех обстоятельств. После завершения проверки они будут привлечены к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы. Правоохранители отметили, что подобные случаи на Закарпатье фиксируют регулярно.

Напомним, что в Карпатах на украинско-румынском участке пограничники наткнулись на человеческие останки. Возле костей были найдены личные вещи.

Ранее мы также информировали, что народный депутат Алексей Гончаренко резко раскритиковал постановление правительства о выезде мужчин за границу, назвав его неудачным и вызывающим возмущение в обществе.