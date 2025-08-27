На Закарпатті затримали п’ятьох юнаків на кордоні - ДПСУ

Затримання порушників. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

У прикордонному районі Закарпаття прикордонники зупинили групу молодих хлопців, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини. Усі вони виявилися жителями Мукачівського району віком від 18 до 23 років.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Затримання на українсько-словацькому кордоні

Прикордонний наряд відділення "Паладь Комарівці" Чопського загону під час служби помітив групу невідомих, що прямувала у бік державного кордону. Правоохоронці зупинили п’ятьох юнаків та перевірили їхні документи. З’ясувалося, що всі затримані є мешканцями Мукачівського району Закарпаття.

Допис ДПСУ у Telegram. Фото: скриншот

"Хлопці стверджували, що працюють на будівництвах у регіоні та прямували на один з об’єктів у прикордонні, але не змогли надати підтвердження працевлаштування. Згодом вони зізналися, що справжньою метою був нелегальний перехід до Словаччини для подальшого працевлаштування", — йдеться у повідомленні прикордонників.

Затриманих доставили до підрозділу ДПСУ для встановлення всіх обставин. Після завершення перевірки їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці наголосили, що подібні випадки на Закарпатті фіксують регулярно.

