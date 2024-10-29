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На Закарпатье судили женщину, переправлявшую мужчин за границу

29 октября 2024 23:53
Виктория Козырь - редактор
На Закарпатье женщина организовала переправку мужчин через границу — что решил суд
Очереди автомобилей на границе. Фото: ГПСУ
Виктория Козырь - редактор

В Закарпатской области женщина переправляла мужчин через государственную границу. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре суда говорится, что женщина за 7 тысяч долларов организовала незаконное пересечение границы для военнообязанного. Мужчина действовал под наблюдением правоохранителей.

К своей схеме женщина привлекла работницу Хустской консультативной поликлиники, которая должна была изготовить медсправку для матери мужа, которая якобы нуждается в постоянном надзоре.

Другая участница схемы, используя свои связи в ГПСУ, на основе поддельных медицинских документов матери должна была помочь военнообязанному выехать в Словакию. Ее вместе с организатором задержали во время получения части согласованной суммы.

Суд также рассмотрел обвинения женщины в мошенничестве. Известно, что под предлогом помощи в незаконной переправке через границу она выманила у потерпевшего 500 долларов.

Что решил суд

Женщина заключила с прокурором соглашение о признании виновности. Судья признал ее виновной в мошенничестве и организации незаконной переправки мужчин через государственную границу. Ей назначили пять лет заключения, но заменили на два года условного.

Напомним, в Чернигове местный житель пытался избежать мобилизации из-за перелома ключицы. За это он получил наказание от суда.

Также в июле 2024 харьковчанин обещал знакомому за деньги помочь обновить данные в военном билете и оформить отсрочку от мобилизации. За это суд признал его виновным и наказал.

суд Украина Закарпатье судебные решения граница

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