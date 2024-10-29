На Закарпатті жінка організувала незаконне чоловіків через кордон — що вирішив суд

Черги автомобілів на кордоні. Фото: ДПСУ

У Закарпатській області жінка переправляла чоловіків через державний кордон. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку суду йдеться, що жінка за 7 тисяч доларів організувала незаконний перетин кордону для військовозобов’язаного. Чоловік діяв під наглядом правоохоронців.

До своєї схеми жінка залучила працівницю Хустської консультативної поліклініки, яка повинна була виготовити меддовідку для матері чоловіка, яка начебто потребує постійного нагляду.

Інша учасниця схеми, використовуючи свої зв'язки в ДПСУ, на основі підроблених медичних документів матері повинна була допомогти військовозобов'язаному виїхати до Словаччини. Її разом з організаторкою затримали під час отримання частини узгодженої суми.

Суд також розглянув звинувачення жінки у шахрайстві. Відомо, що під приводом допомоги у незаконному переправленні через кордон вона виманила у потерпілого 500 доларів.

Що вирішив суд

Жінка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя визнав її винною у шахрайстві та організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Їй призначили п'ять років ув'язнення, але замінили на два роки умовного.

Нагадаємо, у Чернігові місцевий житель намагався уникнути мобілізації через перелом ключиці. За це він отримав покарання від суду.

Також у липні 2024 року харків'янин обіцяв знайомому за гроші допомогти оновити дані у військовому квитку та оформити відстрочку від мобілізації. За це суд визнав його винним і покарав.