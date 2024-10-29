Суд у Харкові призначив штраф чоловіку, який за гроші обіцяв знайомому відстрочку від мобілізації

Молоток судді. Фото: stopcor.org

У липні 2024 року житель Харкова пообіцяв знайомому за гроші допомогти з оновленням даних у військовому квитку та оформити відстрочку від мобілізації. За це суд покарав "діяча".

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно матеріалів справи, харків'янин обіцяв вплинути на посадових осіб, які внесуть зміни у військовий квиток та до відповідних електронних реєстрів, зокрема "Оберіг". Крім того, чоловік дав обіцянку, що забезпечить відстрочку від мобілізації на підставі захворювання, що потребує лікування.

Також у справі вказано, що харків'янин запевнив знайомого у тому, що він займається наданням відстрочки на постійній основі.

"Повідомив про те, що із зазначеної суми грошових коштів в сумі 1000 доларів США, отримає для себе 100 доларів США", — зазначено у документах.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у зловживанні впливом та зобов'язав сплатити штраф у розмірі 51 тисячі гривень.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області працівники ТЦК мобілізували професора університету. Внаслідок цього він звернувся до Верховного Суду.

Також ми писали, що в Закарпатській області суд визнав винним місцевого жителя, який пройшов ВЛК, але потім не з'явився до ТЦК. Обвинувачений пояснив, що не пам'ятає, як отримав повістку.