Суд в Харькове назначил штраф мужчине, который за деньги обещал знакомому отсрочку от мобилизации

Молоток судьи. Фото: stopcor.org

В июле 2024 года житель Харькова пообещал знакомому за деньги помочь с обновлением данных в военном билете и оформить отсрочку от мобилизации. За это суд наказал "деятеля".

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, харьковчанин обещал повлиять на должностных лиц, которые внесут изменения в военный билет и в соответствующие электронные реестры, в частности "Оберіг". Кроме того, мужчина дал обещание, что обеспечит отсрочку от мобилизации на основании заболевания, требующего лечения.

Также в деле сказано, что харьковчанин заверил знакомого в том, что он занимается предоставлением отсрочки на постоянной основе.

"Сообщил о том, что из указанной суммы денежных средств в сумме 1000 долларов США получит для себя 100 долларов США", — говорится в документах.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в злоупотреблении влиянием и обязал уплатить штраф в размере 51 тысяч гривен.

Напомним, что в Днепропетровской области работники ТЦК мобилизовали профессора университета. В результате он обратился в Верховный Суд.

Также мы писали, что в Закарпатской области суд признал виновным прошедшего ВЛК местного жителя, который потом не явился в ТЦК. Обвиняемый объяснил, что не помнит, как получил повестку.