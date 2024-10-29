Суд покарав чоловіка у Чернігові, який ухилявся від мобілізації через зламану ключицю

Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik

У Чернігові місцевий житель намагався ухилитися від мобілізації, оскільки в нього була зламана ключиця. За це суд покарав його.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений визнав свою вину. Під час судового засідання він розповів, що 11 серпня 2023 року вирушив до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) для виписки з квартири. Однак там його спрямували до військкомату.

У військкоматі у мешканця Чернігова вилучили військовий квиток і направили його на медичний огляд. Під час огляду чоловіку діагностували консолідований перелом правої ключиці. Незважаючи на це, медики визнали його придатним до служби та виписали повістку на 16 серпня.

За словами чоловіка, він надав медичні документи, які підтверджували його проблеми зі здоров'ям, проте лікарі їх проігнорували. На призначену дату він не з’явився до військкомату. Пояснюючи це, він зазначив, що не оскаржував рішення військово-лікарської комісії, оскільки не знав норм законодавства.

Під час судового засідання обвинувачений повідомив, що переніс кілька операцій і наразі потребує ще одного оперативного втручання. Він щире розкаявся за свої дії та звернувся до суду з проханням не застосовувати до нього суворого покарання.

Рішення суду

Суд визнав обвинуваченого винним за статтею 336 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за ухилення від призову під час мобілізації, і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Однак, керуючись положеннями статті 75 Кримінального кодексу України, суд ухвалив рішення звільнити його від відбування призначеного покарання з випробувальним терміном на два роки.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області працівники ТЦК мобілізували професора університету. Внаслідок цього він звернувся до Верховного Суду.

Також ми писали, що в Закарпатській області суд визнав винним місцевого жителя, який пройшов ВЛК, але потім не з'явився до ТЦК. Обвинувачений пояснив, що не пам'ятає, як отримав повістку.