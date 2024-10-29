Суд наказал мужчину в Чернигове, который уклонялся от мобилизации из-за сломанной ключицы

Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik

В Чернигове местный житель пытался уклониться от мобилизации, поскольку у него была сломана ключица. За это суд наказал его.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый признал свою вину. Во время судебного заседания он рассказал, что 11 августа 2023 года отправился в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) для выписки из квартиры. Однако там его направили в военкомат.

В военкомате у жителя Чернигова изъяли военный билет и направили его на ВВК. При осмотре мужчине диагностировали консолидированный перелом правой ключицы. Несмотря на это, медики сочли его годным к службе и выписали повестку на 16 августа.

По словам мужчины, он предоставил медицинские документы, подтверждающие его проблемы со здоровьем, однако врачи их проигнорировали. На назначенную дату он не явился в военкомат. Объясняя это, он отметил, что не обжаловал решение военно-врачебной комиссии, поскольку не знал норм законодательства.

В ходе судебного заседания обвиняемый сообщил, что перенес несколько операций и в настоящее время нуждается в еще одном оперативном вмешательстве. Он искренне раскаялся за свои действия и обратился к суду с просьбой не применять к нему суровое наказание.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за уклонение от призыва во время мобилизации и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Однако, руководствуясь положениями статьи 75 Уголовного кодекса Украины, суд принял решение освободить его от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на два года.

Напомним, что в Днепропетровской области работники ТЦК мобилизовали профессора университета. В результате он обратился в Верховный Суд.

Также мы писали, что в Закарпатской области суд признал виновным прошедшего ВЛК местного жителя, который потом не явился в ТЦК. Обвиняемый объяснил, что не помнит, как получил повестку.