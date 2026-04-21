На Закарпатье у главы ВВК обнаружили 11 млн грн: объявлено подозрение
На Закарпатье у главы военно-врачебной комиссии обнаружили около 11 миллионов гривен. Чиновника подозревают в организации получения взяток за оформление фейковых медицинских заключений. Сейчас готовится ходатайство об аресте имущества.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора во вторник, 21 апреля, передает Новини.LIVE.
На Закарпатье задержали председателя ВВК
Следствие установило, что 60-летний чиновник требовал у военнообязанного 6 тысяч долларов за содействие в прохождении ВВК и получении заключения об ограниченной годности. Речь шла, в частности, о том, что предыдущие медицинские документы могли использоваться без полноценного обследования, а установленные диагнозы подтверждались формально.
Правоохранители задокументировали передачу части оговоренной суммы. После оформления медицинского заключения и передачи документов в ТЦК чиновника задержали.
В его доме изъяли:
- более 240 тысяч долларов;
- более 3 тысяч евро;
- почти 1,3 миллиона форинтов;
- более 260 тысяч гривен.
Общая сумма изъятых средств составляет около 11 млн грн. Среди них обнаружили и меченые купюры, которые ранее были переданы в качестве аванса в рамках контроля за совершением преступления.
Действия главы ВВК квалифицировали как получение неправомерной выгоды должностным лицом. Правоохранители объявили ему подозрение.
"Прокуроры обратились в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос о его отстранении от занимаемой должности", — говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.
Кроме того, сейчас правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к преступлению.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СБУ, правоохранители разоблачили двух помощников нардепов, которые создали "схемы для уклонистов". Фигурантам объявили о подозрениях.
Ранее сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили пять схем помощи уклонистам в разных регионах Украины. Фигуранты просили за свои услуги до 20 тысяч долларов.
Читайте Новини.LIVE!