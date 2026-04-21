На Закарпатье у главы ВВК обнаружили 11 млн грн: объявлено подозрение

На Закарпатье у главы ВВК обнаружили 11 млн грн: объявлено подозрение

Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 19:29
На Закарпатье у главы ВВК обнаружили 11 млн грн: объявлено подозрение
Правоохранители и задержанный чиновник. Фото: Офис генпрокурора

На Закарпатье у главы военно-врачебной комиссии обнаружили около 11 миллионов гривен. Чиновника подозревают в организации получения взяток за оформление фейковых медицинских заключений. Сейчас готовится ходатайство об аресте имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора во вторник, 21 апреля, передает Новини.LIVE.

На Закарпатье задержали председателя ВВК

Следствие установило, что 60-летний чиновник требовал у военнообязанного 6 тысяч долларов за содействие в прохождении ВВК и получении заключения об ограниченной годности. Речь шла, в частности, о том, что предыдущие медицинские документы могли использоваться без полноценного обследования, а установленные диагнозы подтверждались формально.

Голова ВЛК на Закарпатті допомагав ухилянтам
Задержанный чиновник. Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители задокументировали передачу части оговоренной суммы. После оформления медицинского заключения и передачи документов в ТЦК чиновника задержали.

В его доме изъяли:

Читайте также:
  • более 240 тысяч долларов;
  • более 3 тысяч евро;
  • почти 1,3 миллиона форинтов;
  • более 260 тысяч гривен.
Кошти, вилучені у голови ВЛК на Закарпатті
Изъятые средства. Фото: Офис генпрокурора

Общая сумма изъятых средств составляет около 11 млн грн. Среди них обнаружили и меченые купюры, которые ранее были переданы в качестве аванса в рамках контроля за совершением преступления.

Обшук у голови ВЛК на Закарпатті
Средства, которые изъяли у чиновника. Фото: Офис генпрокурора

Действия главы ВВК квалифицировали как получение неправомерной выгоды должностным лицом. Правоохранители объявили ему подозрение.

"Прокуроры обратились в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос о его отстранении от занимаемой должности", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Кроме того, сейчас правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к преступлению.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СБУ, правоохранители разоблачили двух помощников нардепов, которые создали "схемы для уклонистов". Фигурантам объявили о подозрениях.

Ранее сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили пять схем помощи уклонистам в разных регионах Украины. Фигуранты просили за свои услуги до 20 тысяч долларов.

Закарпатье ВВК уклонисты
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
