На Закарпатті в голови ВЛК виявили 11 млн грн: оголошено підозру

Правоохоронці та затриманий посадовець. Фото: Офіс генпрокурора

На Закарпатті в голови військово-лікарської комісії виявили близько 11 мільйонів гривень. Посадовця підозрюють в організації отримання хабарів за оформлення фейкових медичних висновків. Наразі готується клопотання про арешт майна.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у вівторок, 21 квітня, передає Новини.LIVE.

На Закарпатті затримали голову ВЛК

Слідство встановило, що 60-річний посадовець вимагав у військовозобовʼязаного 6 тисяч доларів за сприяння у проходженні ВЛК та отриманні висновку про обмежену придатність. Йшлося, зокрема, про те, що попередні медичні документи могли використовуватися без повноцінного обстеження, а встановлені діагнози підтверджувалися формально.

Затриманий посадовець. Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці задокументували передачу частини обумовленої суми. Після оформлення медичного висновку та передачі документів до ТЦК посадовця затримали.

В його помешканні вилучили:

понад 240 тисяч доларів;

понад 3 тисячі євро;

майже 1,3 мільйона форинтів;

понад 260 тисяч гривень.

Вилучені кошти. Фото: Офіс генпрокурора

Загальна сума вилучених коштів становить близько 11 млн грн. Серед них виявили й мічені купюри, які раніше були передані як аванс у межах контролю за вчиненням злочину.

Кошти, які вилучили у посадовця. Фото: Офіс генпрокурора

Дії очільника ВЛК кваліфікували як одержання неправомірної вигоди службовою особою. Правоохоронці оголосили йому підозру.

"Прокурори звернулися до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також вирішується питання щодо його відсторонення від займаної посади", — йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Крім того, наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які причетні до злочину.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, правоохоронці викрили двох помічників нардепів, які створили "схеми для ухилянтів". Фігурантам оголосили про підозри.

Раніше співробітники СБУ і Нацполіції викрили пʼять схем допомоги ухилянтам у різних регіонах України. Фігуранти просили за свої послуги до 20 тисяч доларів.