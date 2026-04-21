На Закарпатті в голови ВЛК виявили 11 млн грн: оголошено підозру
На Закарпатті в голови військово-лікарської комісії виявили близько 11 мільйонів гривень. Посадовця підозрюють в організації отримання хабарів за оформлення фейкових медичних висновків. Наразі готується клопотання про арешт майна.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у вівторок, 21 квітня, передає Новини.LIVE.
На Закарпатті затримали голову ВЛК
Слідство встановило, що 60-річний посадовець вимагав у військовозобовʼязаного 6 тисяч доларів за сприяння у проходженні ВЛК та отриманні висновку про обмежену придатність. Йшлося, зокрема, про те, що попередні медичні документи могли використовуватися без повноцінного обстеження, а встановлені діагнози підтверджувалися формально.
Правоохоронці задокументували передачу частини обумовленої суми. Після оформлення медичного висновку та передачі документів до ТЦК посадовця затримали.
В його помешканні вилучили:
- понад 240 тисяч доларів;
- понад 3 тисячі євро;
- майже 1,3 мільйона форинтів;
- понад 260 тисяч гривень.
Загальна сума вилучених коштів становить близько 11 млн грн. Серед них виявили й мічені купюри, які раніше були передані як аванс у межах контролю за вчиненням злочину.
Дії очільника ВЛК кваліфікували як одержання неправомірної вигоди службовою особою. Правоохоронці оголосили йому підозру.
"Прокурори звернулися до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також вирішується питання щодо його відсторонення від займаної посади", — йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.
Крім того, наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які причетні до злочину.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, правоохоронці викрили двох помічників нардепів, які створили "схеми для ухилянтів". Фігурантам оголосили про підозри.
Раніше співробітники СБУ і Нацполіції викрили пʼять схем допомоги ухилянтам у різних регіонах України. Фігуранти просили за свої послуги до 20 тисяч доларів.
