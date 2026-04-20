На выборах в Болгарии лидирует партия пророссийского экс-президента

Экс-президент Болгарии Румен Радев общается с журналистами. Фото: AP/Valentina Petrova

В Болгарии состоялись досрочные парламентские выборы. По состоянию на ночь понедельника, 20 апреля, продолжается подсчет голосов. В лидерах на данный момент партия "Прогрессивная Болгария" пророссийского экс-президента Румена Радева, которая набирает более 44% голосов.

Об этом говорится в результатах экзит-пола выборов в Болгарии, который провел общественный вещательный B.TV, передает Новини.LIVE.

Подсчет голосов на выборах в Болгарии

На втором месте коалиция партий "Мы продолжаем изменения — Демократическая Болгария", которая набирает 12,80%, на третьем "ГЕРБ" с результатом 12,40%, а на четвертом — "Болградская социалистическая партия — Объединенные левые", за которую проголосовали более 6% избирателей.

Фальсификация на парламентских выборах в Болгарии

Как сообщает информационное агентство Болгарии БТА, правоохранители начали 26 расследований, связанных со случаями фальсификаций. В селе Септемврийци Монтанской области мужчина проголосовал десять раз — в течение суток его задержали. В селе Веливденче Кырджалийской области дочь мэра и ее подруга проголосовали от имени других людей — в течение 24 часов нарушительниц задержали. По факту нарушений МВД начало досудебное расследование.

В общей сложности с начала дня выборов до 14:00 зафиксировали 181 сообщение о фальсификации во время голосования. Правоохранители начали 13 досудебных производств, задержали трех человек, обнаружили 40 тысяч евро для подкупа голосов.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заявление болгарской Центральной избирательной комиссии сообщал, что в Болгарии 19 апреля стартовали парламентские выборы. Участки работали с 07:00 до 20:00. Согласно опросам, наибольшую поддержку имела коалиция "Прогрессивная Болгария".

Также Новини.LIVE со ссылкой на сайт Национального избирательного бюро Венгрии писал, что в Венгрии 12 апреля состоялись парламентские выборы. Победу одержала оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра. За нее проголосовали более 53% избирателей.