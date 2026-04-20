На выборах в Болгарии лидирует партия пророссийского экс-президента
В Болгарии состоялись досрочные парламентские выборы. По состоянию на ночь понедельника, 20 апреля, продолжается подсчет голосов. В лидерах на данный момент партия "Прогрессивная Болгария" пророссийского экс-президента Румена Радева, которая набирает более 44% голосов.
Об этом говорится в результатах экзит-пола выборов в Болгарии, который провел общественный вещательный B.TV, передает Новини.LIVE.
Подсчет голосов на выборах в Болгарии
На втором месте коалиция партий "Мы продолжаем изменения — Демократическая Болгария", которая набирает 12,80%, на третьем "ГЕРБ" с результатом 12,40%, а на четвертом — "Болградская социалистическая партия — Объединенные левые", за которую проголосовали более 6% избирателей.
Фальсификация на парламентских выборах в Болгарии
Как сообщает информационное агентство Болгарии БТА, правоохранители начали 26 расследований, связанных со случаями фальсификаций. В селе Септемврийци Монтанской области мужчина проголосовал десять раз — в течение суток его задержали. В селе Веливденче Кырджалийской области дочь мэра и ее подруга проголосовали от имени других людей — в течение 24 часов нарушительниц задержали. По факту нарушений МВД начало досудебное расследование.
В общей сложности с начала дня выборов до 14:00 зафиксировали 181 сообщение о фальсификации во время голосования. Правоохранители начали 13 досудебных производств, задержали трех человек, обнаружили 40 тысяч евро для подкупа голосов.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заявление болгарской Центральной избирательной комиссии сообщал, что в Болгарии 19 апреля стартовали парламентские выборы. Участки работали с 07:00 до 20:00. Согласно опросам, наибольшую поддержку имела коалиция "Прогрессивная Болгария".
Читайте Новини.LIVE!